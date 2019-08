Klar seier til Surnadal etter årsbeste

Surnadal åpnet forrykende mot Tomrefjord, og i løpet av de fem første minuttene skapte laget tre store sjanser. På den tredje av dem satt ballen i mål, da Andreas Dalsegg Sæter stanget inn et hjørnespark fra Geir Bævre.

De gulkledde fra Romsdalen er kjent som et duellsterkt lag, som også er sterke på dødball, men på Syltøran var det Surnadal som satte standarden på begge disse områdene.

12 minutter var spilt da høyreback Lars Mogstad slo et nydelig innlegg mot bakre stolpe, der venstrekant Erik Kvendset Andersen hadde løpt seg fri. Andersen satte bredsida til på direkten, og styrte ballen flott ned i hjørnet. Det målet kan du for øvrig se bildeserie av nederst i saken.

Dermed stod det 2-0 til Surnadal, som skapte flere store målsjanser den første halvtimen. Både Sander Smevoll og Bjørnar Dalsegg Sæter var nære scoring, men aller nærmest kom venstreback Tore Bæverfjord etter 27 minutter.

Surnadal holdt tålmodig ballen i laget langt inne på Tomrefjords halvdel, og til slutt endte ballen ute hos Bæverfjord på venstresida. Han driblet seg først forbi én Tomrefjord-forsvarer, før han slo tunnel på nestemann. Dermed kom han til avslutning fra kloss hold, men Tomrefjords målvakt kom ut og fikk avverget til hjørnespark.

Og de var det mange av på Syltøran i dag. Før pause hadde Surnadal ni cornere og bortelaget ingen, mens statistikken etter endt kamp viste 14-1 i favør Webjørn Holtens mannskap. Det sier det meste om hjemmelagets dominans.



Tvang Tomrefjord til endringer

Etter 32 minutter hadde Tomrefjord-trener Lasse Olsen, som har en årrekke i Eliteserien for Strømsgodset og Aalesunds FK bak seg, sett nok. Han la om formasjon til 4-4-2, og etter endringen kom laget hans bedre med i kampen inn mot pause.

De skapte også to store sjanser, uten å få ballen i mål bak keeper Torstein Snekvik, som spilte sin første A-kamp for Surnadal på hjemmebane. I løpet av et snaut minutt, rundt 10 minutter før pause, bommet Tomrefjord først på åpent mål, før de så skjøt tverrligger-over.

På motsatt side fortsatte også Surnadal å skape sjanser, men hverken Bjørnar Dalsegg Sæter eller Erik Kvendset Andersen fikk uttelling.

Også i løpet av det første kvarteret i andre omgang kunne hjemmelaget punktert kampen. Etter 57 minutter la Bjørnar Dalsegg Sæter tilbake til Sander Smevoll, som satte ballen like over på volley. Seks minutter senere var eldstebror Dalsegg Sæter servitør igjen, da han satte fart og drev ballen opp langt inn på Tomrefjords halvdel. Han slapp så ballen til Smevoll, som hadde startet perfekt i bakrom. Fra spiss vinkel, under hardt press, satte Surnadals toppscorer ballen like utenfor.

Utover i omgangen flyttet Tomrefjord opp folk i håp om redusering, men resolutt defensiv jobbing av Surnadal gjorde at det ble vel så farlig de gangen hjemmelaget kjørte kontringer.

En av disse gangene var ved Erling Belsås, som gjorde et fint innhopp på venstrekanten, kjempet seg til avslutning etter en bakromspasning fra banens gigant, Andreas Dalsegg Sæter. Midtbanegeneralen ble også kåret til Dagens Surnadal Sparebank SIL-gutt - hjemmelagets beste - av en lokal jury på Syltøran.

Belsås' avslutning gikk like til side for mål, mens Vegar Brøske headet et hjørnespark fra innbytter Stein Todalshaug like over.



Fornøyd trener Holten

Det var imidlertid nettopp duoen Todalshaug/Brøske som skulle sørge for spikeren i Tomrefjord-kista denne lørdagen. På corner nummer 13 av 14 satte Brøske hodet til, og ballen føk kontant inn i nota til 3-0. Da var det spilt 88 minutter, og et godt, men sjansesløsende Surnadal fikk dermed revansje etter å ha tapt med tilsvarende sifre i bortemøtet med Tomrefjord.

Trener Webjørn Holten var en meget fornøyd mann etter seieren.

– Dette var årsbeste, rett og slett, og det viser hvor høyt toppnivået vårt er. Det vi gjør den første halvtimen er veldig bra, men jeg er aller mest fornøyd med måten vi gjennomfører på. De mindre gode periodene våre i dag er nemlig heller ikke dårlige, så nå handler det om å gjenskape dette også på bortebane, sier Holten, og legger til:

– Det har vært ekstremt forskjell på topp- og bunnivået vårt, men dersom vi legger ned en så ærlig og god innsats som vi gjør i dag, spiller det ikke noen rolle hvem vi møter. Da kan vi slå alle i denne avdelinga. Det så vi mot KBK 2 i forrige hjemmekamp, og det ser vi mot Tomrefjord, som har vært med i toppen omtrent hele sesongen.

Neste kamp for Surnadal er borte mot Åndalsnes lørdag 7. september.



Kampfakta:

Surnadal-Tomrefjord 3-0 (2-0)

Mål:

1-0 Andreas Dalsegg Sæter (5.)

2-0 Erik Kvendset Andersen (12.)

3-0 Vegar Brøske (88.)

Gule kort: Sindre Fiske, Knut Ola Høvik og Vegar Brøske, Surnadal. Ingen til Tomrefjord.

Dommertrio: Per Iver Skrøvset (Bøfjord - hoveddommer), Bendik Haarberg (Kvass/Ulvungen) og Arnt Ivar Dale (Elnesvågen)

Surnadals lag fra høyre mot venstre (4-2-3-1):

Torstein Snekvik (Mattis Fiske inn i 46. min)

Lars Mogstad

Knut Ola Høvik (Sindre Hyldbakk Kvande inn i 72. min)

Vegar Brøske (Kaptein)

Tore Bæverfjord (Steinar Heggset inn i 54. min)

Andreas Dalsegg Sæter

Geir Bævre (Stein Todalshaug inn i 72. min)

Sindre Fiske (Frikk Hauglann Talgø inn i 57. min)

Sander Smevoll

Erik Kvendset Andersen (Erling Belsås inn i 57. min)

Bjørnar Dalsegg Sæter



Andreas Dalsegg Sæter, Vegar Brøske og Stein Todalshaug feirer at Brøske nettopp har headet Todalshaugs hjørnespark i mål til 3-0 etter 88 minutter.



Bjørnar Dalsegg Sæter spilte en meget god kamp mot Tomrefjord.



Torstein Snekvik (i oransje keeperdrakt) stod sin første A-kamp for Surnadal på Syltøran, etter overgangen fra Kristiansund BK tidligere i august.



Kaptein Vegar Brøske var sjef i begge bokser mot Tomrefjord.



Erik Kvendset Andersen var livlig på venstrekanten, og scoret 2-0-målet etter nydelig innlegg fra Lars Mogstad. Scoringen ser du her: