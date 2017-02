Klar for ny MMA-match

MMA er en fullkontakt-kampsport som tillater bruk av både slag- og grapplingteknikker fra en rekke andre kampsporter. Det praktiseres innenfor trygge rammer og baserer seg på et rettferdig poengsystem, lignende det man ser i olympisk bryting. Seier i en kamp blir normalt oppnådd enten ved dommerenes avgjørelse etter at den tildelte tiden har gått ut, etter en stans av dommeren (for eksempel hvis en konkurrent ikke kan forsvare seg intelligent), på grunn av en skade, en submission (å gi seg) eller ved knockout. MMA er en av verdens raskest voksende sportsgrener

4. mars arrangeres MMA Galla vol.2 i Odense idrætshal i Danmark, og 21-åringen fra Surnadal er eneste nordmann i aksjon. Han jakter ny seier, og er full av selvtillit etter knockout i sin aller første kamp. Les hva Trollheimsporten skrev om kampen her.

- Mine lagkamerater fra MMA Trondheim fikk dessverre ikke motstandere i Danmark, så derfor reiser jeg som eneste norske utøver denne gangen. Det er selvsagt litt kjipt, men det blir uansett kjempeartig, sier Polden som reiser sammen med hovedcoach Thomas Formo.

- Jeg setter utrolig stor pris på alt han gjør oss for oss i MMA Trondheim. At han tar seg tid til å bli med meg til Danmark for å coache èn kamp er stort. Han er et skikkelig godt forbilde.

Polden stiller i klassen 77 kilo - samme som i debutkampen.

- Dette er samme type kamp som sist, i klassen "Amatør B-klasse MMA". Det betyr blant annet at vi ikke bruker albuer eller knær til hode slik som proffutøverne. Vi har også tykkere hansker og bruker leggbeskyttere.

Polden hevder han er godt forbredt til å møte danske Thomas Andreasen.

- Jeg har trent bra siden debuten og miljøet på MMA Trondheim er helt "konge". Alle hjelper hverandre til å bli bedre, og jeg kan ikke få takket de nok for all støtten jeg får! Det er litt travelt med skole, jobb og trening men jeg føler likevel at jeg er godt forberedt til kamp. Jeg går selvsagt for ny seier, men i denne sporten kan alt skje, sier sykepleierstudenten som vil oppfordre flere til å starte med sporten.

- Mandag 6. februar starter nybegynnerkurs på MMA Trondheim, og jeg anbefaler alle å bli med, avslutter Polden.

Trollheimsporten vil følge Poldens kamp, og kommer tilbake med resultater så fort den er ferdig lørdag 4.mars. Det er også mulig å se kampen live på Viasat Norge.

Foto: MMA Trondheim