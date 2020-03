Kjører ut matkasser med egne produkter til påske

Ingressfoto: Mari Bøe fra Innveno AS (f.v.), Gudrun Sylte og Lars Sylte fra Sylte Gårdsslakteri (Foto: Innveno).

Det er også muligheter for å hente påskekassen selv på utsalget til gårdsslakteriet. I tillegg har de åpnet for å legge til ekstra produkter i kassen for de som ønsker det.

I disse tider er det mange som er behjelpelige med både å handle og frakte mat hjem til folk. En dag da Lars og sønnen Ola var på jobb, begynte de å spekulere på om det hadde vært aktuelt for dem å gjøre det samme. Dermed var påskekassen skapt.

De forteller at responsen har vært god etter at de annonserte for kassen på Gårdsslakteriet Sylte sin side på Facebook. De legger til at det selvsagt ikke er alle som er på Facebook, men de håper at ordet sprer seg og at familie eller venner kan være behjelpelige med bestilling.

Dette er første gangen de lager sin egen matkasse, men de ser ikke bort ifra at de forsøker igjen til sommeren, om det viser seg å være en suksess.



Påskekassen inneholder salamipølse, røkt skinke, kjøttdeig, burger, pølse og grillmat.



Gårdsslakteriet Sylte er i starten av et vekstprogram i samarbeid med utviklingsselskapet Innveno, som er finansiert av Innovasjon Norge, og dette er et av vekstprogrammets prosjekter.

Prosjektleder Mari Bøe forteller at det er veldig gøy og givende å få jobbe så tett med lokale bedrifter.

– De har et hjerte for det de driver med, og det er ikke tvil om at det er mye sjel som er lagt i disse produktene, sier hun.

Fristen for å bestille kassen er 1. april. Utkjøring gjøres 2./3. april og 8. april. Henting gjøres de samme dagene, mellom klokka 12.00-17.00.

Ønsker du å bestille påskekassen, kan det gjøres via denne lenken: https://forms.gle/Ufhr97xGc67VNb1h6



Tekst og foto: Innveno.

