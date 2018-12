Kjøle gau nissedag på skimuseet

Nissedagen på skimuseet er et samarbeid mellom museet og Rindal frivilligsentral, og den har blitt en tradisjon i førjulstida. Barna hadde laget ønskelister som de leverte til de tre gammelnissene. Mange hadde gjort seg flid med listene, og laget fine tegninger. Det var korte og lange lister, med ønsker om at fra traktor og hogstmaskin, telefon og DAB-radio til prompeputer og do-slim. Noen ønsker var litt for moderne for nissene, så barna måtte forklare hva det var. Nissene må jo vite det når de skal lage gavene!

På låven serverte nissekjerringene saft og boller, og da kom nissen inn og ville høre "På låven sitter nissen". Etterpå fikk barna med seg grøt til farsknissene på låven. Det var mange farsknisser som gjemte seg på forskjellige plasser og titta fram. Barna løp rundt og lette med skrekkblandet fryd. Noen synes at nissene er litt skumle, men dette er veldig snille nisser, så det er mest moro for alle. Nissedagen er et av årets høydepunkter for barnehageungene. De gleder seg mer jo eldre de blir, forteller de voksne i barnehagen.



De tre gammelnissene venter på ønskelister.



Gammelnissene ser på fine tegninger fra barna på Øvre Rindal barnehage.



Barna fra Bolme barnahage hadde også laget veldig fine ønskelister.



Nissene lurer på mye rart.



Er det noe spennende som skjer her da, tro?



Nissekjerringene serverte saft og boller, og denne gammelnissen ville høre "På låven sitter nissen".



Farsknisser tittter fram på låven.



- Vi fant farsknisser på låven!



Hvor er farsknissene nå?



Nysgjerrige er de også.



Litt skummelt og veldig moro!



Barna fra Rindal barnehage vinker til nissene og ønsker dem god jul.