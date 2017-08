Kjøkkenhagedag på Tingvoll Gård

Forsker Reidun Pommeresche ved Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK, skal ta oss med ned i jorda. Det vil si gjennom den flotte utstillinga som åpna i år. Rådgiver i NORSØK Kirsty McKinnon, vil vise og fortelle om «Kjøpe jord eller lage den fineste jorda selv». Hun vil også demonstrere redskaper en kan bruke i kjøkkenhagen for å få god jordkultur.



Ansvarlig for Stjernehagen og rådgiver i NORSØK, Susanne Friis Pedersen, vil ta deg med på hagevandring i den økologiske hagen tilknytta Tingvoll Økopark. En hage det lett går an å bli imponert av. Dessuten kan en få med seg mange gode kjøkkenhagetips.



Forsker ved NORSØK og ansvarlig for Tingvoll Sol- og Bioenergisenter, Ingvar Kvande, vil demonstrere er soldrevet hagevanningsanlegg.



Barna er heller ikke glemt i årets Kjøkkenhagedag. For barna blir det blant annet dukketeater, musikkverksted med musiker Kyrre Lind og mere.



Vågbø 4H vil fyre i bakerovnen og selge suppe og urtescones, Kafeen i Møkkakjellern er også åpen med mat- og kaffesalg.



På denne dagen blir det også mulighet for å få kjøpt økologiske matvarer og permakulturplanter.



Billettsalget starter kl 12 i kafeen i Tingvoll Økopark. Første post på programmet blir



Kl. 12.30: Åpning og kulturelt innslag ved Kyrre Slind



Kl. 13.00: FAGPROGRAM FOR VOKSNE: Foredrag «Kjøpe jord eller lage den

fineste jorda selv?» ved Kirsty McKinnon. Sted: Kafeteria.



BARNEPROGRAM: Musikkverksted ved Kyrre Slind. Sted: Stjernehagen (i tilfelle av regn: På låven)



Kl. 14.00: Omvisning i utstillingen «En reise i jorda» ved Reidun

Pommeresche.



Kl. 14.30: Demonstrasjon av redskaper for god jordkultur ved Kirsty

McKinnon. Sted: Stjernehagen.



Kl 15.00: Hagevandring ved Susanne Friis Pedersen. Sted Stjernehagen.



Kl. 16.30: Dukketeater «Petter Kanin i Gregersens hage». Sted: Låven.



Gratis for alle som har årskort i Tingvoll Økopark. Ellers: Voksne kr. 200,-. Barn 5-15 år kr 150.-



Barn under 5 år gratis.



Familiebillett; (2 voksne og 2 barn under 16 år). kr 600.-



Årskort (kortet er personlig): Voksne: kr 650.- Barn: kr 500.-





