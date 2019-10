Kjempesuksess for Den store hyttedagen

Med hele 47 stander og over 60 involverte aktører, ble Den store hyttedagen både omfangs- og innholdsrik.

Allerede fra starten klokka 11 kom det bra med publikum til Rindalshallen, og trøkket holdt seg utover hele dagen.

Ordfører i Rindal, Vibeke Langli (Sp), ønsket velkommen, til det som etter hvert ble en stor samling hyttefolk, rindalinger og besøkende fra nabokommunene.

Daglig leder Tom Godtland i Rindal Næringsforum og Rindal IL er storfornøyd med arrangementet.

– Vi kan nok konkludere med at dette ble en suksess. Vi hadde drømt om at det skulle bli bra, men dette ble bedre enn forventet, sier han, og fortsetter:

– Både utstillere og publikum er kjempefornøyde med hverandre, og vi får mange tilbakemeldinger fra folk som mener at vi må arrangere Den store hyttedagen igjen neste år.

Godtland mener at den store oppslutningen blant både publikum og utstillere viser at dette er et arrangement det er behov for.

– Behovet for Den store hyttedagen er helt klart stort, og hytterindalingene signaliserer at de ikke var klare over hvor mye som faktisk finnes her i Rindal.

Og nettopp det å vise fram alt Rindal har å by på er hyttedagens viktigste misjon, mener Godtland.

– Intensjonen vår var å samle så mye som mulig, slik at folk skal få se hva som faktisk finnes her. Det er artig for oss som driver med næringsutvikling at folk blir gjort oppmerksomme på mangfoldet blant rindalsbedriftene. Jeg tror vi med denne dagen har fått vist fram alt som finnes på en god måte, sier han, og legger til:

– Slike arrangement, der vi får vist fram alt som finnes i Rindal, skaper bolyst og trivsel. Både utstillerne og Rindal generelt får mye ros fra folk utenfra, og det bidrar til at folk - med rette - blir stolte av det vi får til i kommunen vår. Det styrker samholdet blant folk, og i Rindalshuset i dag ser vi at man egentlig finner alt man trenger i Rindal.

For utstillerne er ikke Den store hyttedagen bare en arena for å møte potensielle kunder - det er også en fin anledning for næringslivet til å samles under samme tak.

– De er glade for å få dette treffpunktet, der de når både kunder og andre bedrifter, sier Godtland, og trekker fram det gode samarbeidet mellom bedriftene i Rindal som en viktig suksessfaktor.



Trollheimsporten kommer tilbake med mer fra Den store hyttedagen.





Ordfører Vibeke Langli ønsket publikum og utstillere velkommen.

Ingressfoto: Arrangørene Rindal kommune, Rindal Næringsforum og Rindalshuset hadde all grunn til å være fornøyd med Den store hyttedagen, som gikk av stabelen lørdag. Her er arrangørene representerte ved ordfører Vibeke Langli (t.v.), Sivert Dombu, Kari Mette Skjølsvold og Tom Godtland.