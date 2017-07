Kjempestart for våre lokale lag

Bildet over er Rindals lag og er hentet fra Rindal IL Fotball sin facebookgruppe. Spillerne er: Stian Grytbakk, Wilaym Mesgun, Martin B. Fjerstad, Sondre Aune, Jøran Heggem, Emil G. Løset, Henrik Folden, Steinar Møller, Sander L. Kattem, Edvard B. Fjerstad, Jo Helgetun, Øyvind L. Klock, Christoffer F. Rise, Tobias Grøtan, Erlend Gynnild. Erlend og Øyvind er ikke på bildet.

For flere av lagene gikk det veien i innledende kamper. Flere lag gikk ut av kampen med flermålsseier. Andre lag møtte hard motstand og møtte se dagens kamp tapt. 6 lagene vant kampene for dagen, tre tapte og et lag spilte uavgjort.

"G14 med støtte- og supporterapparat er på plass ved bane 4 på Valle Hovin for første kamp i årets cup! Kampstart 17.15. Motstandar er Utleira!" skriver Surnadal IL Fotball på sin Facebookside. Bildet er hentet fra Facebooksiden.

Se flere bilder fra Oslo på lagenes Facebooksider.

Resultater fra dagen:

J13 IL Søya - Fossum IF Fighters 2-2

G16 Gjerpen IF Allianse - Rindal 0-3

G13 Surnadal/Søya/Todalen - Lom IL 4-2

G14 Surnadal/Søya/Todalen - Utleira. 1-6

G15/16 Surnadal - KFUM-Kam 2-3

G18/19 Surnadal/Rindal - Rising Star 2-0

J13 Skeid - Surnadal. 3-4

J14 Kongsvinger - Surnadal 3-1

J15/16 Surnadal - Froland. 9-0

J17/18/19 Surnadal/Søya/Todalen - Hommelvik 5-1