Kjempestart for minihåndballen

Stian Faksnes og Øyunn Fugelsøy Aune stod klare til å ta imot 2. og 3. klassingene, mens Heidi og fire jenter fra J16 (Marit Lyngstad, Emilie Brøske Rønning, Ingrun Ranes og Anna Vattøy Solli) skulle ha en aktiv time med 1. klassingene. Jentene fra J16 hadde planlagt en trening til et antall på maks femten 1.klassinger, men skjønte fort at her ble det mange flere ivrige fremtidige håndballspillere å ha kontroll på - faktisk hele 23 i tallet! Jentene hadde et opplegg med stasjoner hvor de forsøkte å engasjerte barna etter beste evne, og som Heidi håper var med og bidro til at dette ble en fin opplevelse.



Stian ble litt tatt på senga over det store antallet med 2. og 3. klassinger, og var overveldet over den store gruppen på 45 håndballglade barn som skulle aktiveres. Stian og Heidi konkluderte til slutt med at dette var stor stas, og at de skal organisere dette bedre når alle disse kommer tilbake neste tirsdag.



Heidi ønsker at alle foreldre til barn som vil delta går inn på Facebook : SIL Minihandball Surnadal 2019/2020 og ber om medlemskap. Der vil det komme informasjon om treningstider og

annen nyttig informasjon fremover.



Dette var bare helt fantastisk. Velkommen tilbake neste tirsdag!

Tekst og foto: Surnadal IL håndball