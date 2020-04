Kjærkommen gave til de eldre

- Vi ønsker å bidra i en vanskelig situasjon for mange. Vi tenkte da særlig på beboere på sykehjem, som ikke kan få besøk av sine pårørende i disse tider. Vi tok derfor kontakt med kommunen for å høre om det var behov for f.eks. nettbrett for å kunne kommunisere på for eksempel facetime og skype, sier Sidsel Rian, daglig leder i Varig Orkla Forsikring.



Sidsel Rian (Foto: Varig Orkla Forsikring)



Svært takknemlig

- Varig Orkla Forsikring tok kontakt med meg, og spurte om vi hadde behov for nettbrett og diverse utstyr som kan være med å skape glede for pasienter og beboere på sykehjem og omsorgsboliger. Vi er svært takknemlige for gaven vi har fått, sier helse og omsorgsleder i Rindal kommune Grete Ranes Heggem.