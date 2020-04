Kjære rindalinger, og studenter/familier som ønsker å komme hjem til Rindal i påska

Det blir en annerledes påske i år. Vi håper likevel at dere vil nyte høytiden og naturen, og ta godt vare på hverandre i den situasjonen vi står i. Rådene fra styresmaktene er at alle fritidsreiser bør avgrenses, og at vi ikke samles ute og inne.

Vi bør holde avstand og ikke være flere enn 5 i grupper som ikke er en del av samme husstand.

Vi må ta vare på hverandre og være sosiale på andre arenaer enn til vanlig. Bruk telefon og internett! Oppdag nærmiljøet på en ny måte, for eksempel med å finne nye stier å gå, eller løyper du kanskje ikke visste var der.

Vi oppfordrer de som kommer utenfra, for eksempel innbyggere som kommer til Rindal fra studiested, eller pendlertilværelse, til å holde dere mest mulig i ro der dere er på besøk.

Kommer du fra områder med smitteutbrudd, vil vi oppfordre deg til å opptre som om du er i karantene når du kommer til Rindal.

Rådene fra folkehelseinstituttet innebærer også å ikke besøke personer over 65 år, eller andre i risikogruppen.

God hygiene og generelt lite nærkontakt gjelder stadig.

Vil ønske dere alle en riktig god påske!



Hilsen kommuneoverlegen