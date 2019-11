Kirkefest i Rindal

Gudstenesta opna med inngangsprosesjon der både 4-åringane og barnekoret deltok. Dei fleste i barnekoret hadde hatt samlingshelg og hadde overnatta i Rindal Menighetshus.



Barnekoret leda av kantor Johanne Bjørkhaug leda salmesongen.

Preiketeksta som trusopplærar Elsa Jensvold tok for seg var om Jesus som stilla stormen (Luk.8, 22-25)

22 En dag gikk han ut i en båt sammen med disiplene og sa til dem: «La oss sette over til den andre siden av sjøen.» De la ut,

23 og mens de seilte, falt han i søvn. Da kom det en virvelstorm kastende over sjøen, båten begynte å fylles med vann, og de var i stor fare.

24 De gikk bort og vekket ham og sa: «Mester, mester, vi går under!» Da reiste han seg og truet vinden og bølgene så de la seg, og det ble blikk stille.

25 Han sa til dem: «Hvor er deres tro?» Men de var grepet av frykt og undring og sa til hverandre: «Hvem er han? Han befaler både vinden og sjøen, og de adlyder ham!»

Barna fekk vere med og dramatisere bibelteksta.



Her er vi ute på Genesaretsjøen i ein liten båt. Men så bles det opp, og det vart storm og høge bølger!



Da stod Jesus opp og stilla stormen!



Her ser vi dei fleste 4-åringane etter at dei hadde fått 4-årsboka si frå soknerådsmedlemmene Inger Bolme og Monica Gulla Løfaldli



Ada Hyldbakk Solvik var ein av 4-åringane som gledde seg over "Min kirkebok".

Saman med nattverden var det stasjonsvandring der ein kunne tenne lys i lysgloben, skrive bønnelappar, teikne og legge "blomsterhelsing" i døpefonten.



(Arkivbilde)



(Arkivbilde)

Etter at barnekoret avslutta gudstenesta med postludium, var det mange som tok seg tid til kirkekaffe, saft og brød, og ein god prat.