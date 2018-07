Kinesisk kulturaften i Rindal

Sino Nordic holder til i Berlevåg i Finnmark, hvor de driver med kulturutveksling mellom Kina og Norden. De arrangerer reiser med innhold som konserter, utstillinger, kurs m.v.

Svein Harald Robertsen fra Sino Nordic innledet med å fortelle at han kom i kontakt med Morten Gåsvand fra Saga Trollheimen Hotel ved en tilfeldighet på en flyreise. De besøkende fra Kina har fått se kysten i Nord-Norge, og da passer det utmerket å også få vise dem motsetningen med fjellheimen i innlandet, innerst i Trollheimen, syntes han.

David Jenis er kommer opprinnelig fra Kina, og har bodd i flere land. Han bor nå i Berlevåg, og var med og startet Sino Nordic for et par år siden. Under arrangementet på Saga fungerte han som tolk.

Fotografen og filmskaperen Steven Gao er kjent i Kina. Han hadde laget en utstilling av landskapsbilder fra ulike deler av Kina, og fortalte om historien bak bildene.



Steven Gao (t.v.) fortalte om bildene sine på kinesisk, og David Jenis oversatte til engelsk.



Kineserne hadde satt sammen et lite underholdningsprogram med sang, dans og "moteshow". Både rindalinger og besøkende fra Kina fikk prøve seg som mannekenger og vise fram kinesiske klær.



Disse barna framførte en kinesisk regle.



Barna demonstrerte også Kung Fu.



Kinesisk dans.



Kinesisk "fashionshow"



Showet ble avsluttet med sang.



Flere bilder fra moteshowet under. Klikk på bildene for se dem større og i serie: