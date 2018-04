Kine satser for fullt

Kine debuterte i bikinifitness så sent som i 2015. Hun har gjort sine saker veldig bra, og høydepunktet kom i fjor da hun først gikk til topps i klassen -162 cm, deretter gjorde hun rent bord under Sweden Grand Prix før hun fulgte opp med en fin 4. plass i EM i Spania. Da Trollheimsporten intervjuet Sæter før konkurransene i fjor var hun sikker i sin sak; klarte hun å kvalifisere seg til EM var målet nådd og bikinien skulle legges på hylla for godt. Slik gikk det imidlertid ikke.

- Fjoråret ga meg svært mye positivt, både i form av tilbakemeldinger fra fitnessmiljøet og resultater på scenen. Jeg var ett fattig poeng unna pallplass i EM, noe som betyr at jeg er helt i europatoppen i sporten jeg utøver. Jeg er et voldsomt konkurransemenneske, så det ene poenget plaget meg. Det var motivasjon nok til å fortsette. Nå satser jeg alt på pallplass i EM som arrangeres i Spania andre helga i mai, sier Sæter.

Førstkommende lørdag skal formen testes i Oslo Grand Prix, som er norges største fitness- og kroppsbyggingskonkurranse. I fjor endte det med seier i klassen -162 cm og andreplass i masterklassen, noe som også kvalifiserte henne for deltakelse i EM både i fjor og i år.

- Jeg vil gi alt for seier i begge klassene mine i Oslo, og håper også på seier i "overall", som er en superfinale for alle klassevinnere i bikinifitness. Det vil gi meg en mulighet til å konkurrere i proffligaen senere om jeg skulle ønske det. Vinneren av masterklassen får i tillegg dekt reisen til EM, så det motiverer selvsagt litt ekstra, sier hun.

Hva skal til for å oppnå målet om pallplass i Europamesterskapet?

- Fysikken tror jeg er på plass, det er poseringene og fremtoningen på scenen som er utfordringen. Marginene er små. Det er mange flinke østeuropeere som bruker mye av tiden sin på posering og scenetrening. Jeg tror nok de har en annen hverdag enn meg, sier hun.

Tobarnsmoren jobber til daglig fulltid som eiendomsforvalter i Orkdal kommune, er coach for Elite PT, dagpendler ofte til Surnadal og er i tillegg håndballtrener for minihåndballen. Kine sier at det er treningen som gir henne overskudd til å klare ut med en hektisk hverdag.

- Denne livsstilen har lært meg å takle utfordringer, pushe grenser og finne muligheter i stedet for begrensninger. Jeg ser ikke mørkt på noe, smiler hun.

Det blir et tøft program for 36-åringen frem mot jul. Etter Oslo Grand Prix venter Sweden Grand Prix to uker senere. Deretter EM i Spania i mai, Arnold Classic Europe i Barcelona i slutten av september før sesongen avsluttes med VM i Polen i starten av desember.

Klok av skade vil hun ikke svare på spørsmålet om dette er siste sesongen som deltaker i bikinifitness. Uansett kommer hun ikke til å forlate fitnessmiljøet, og vil satse mer på å coache andre jenter.

- Jeg synes det er veldig artig. Jeg fikk coache min første deltaker under Sanderfjord Open i fjor, og hun gikk helt til topps! Mine gode resultater har ført til at jeg får mange henvendelser som gjelder veiledning og tips om trening. Jeg blir også lagt merke til av potensielle sponsorer. Det er morsomt at en liten jente fra Surnadal får oppmerksomhet fra store firma som for eksempel Better Bodies, sier Kine som representerer Bodyvibes-Legacy FKK i konkurransene hun deltar i.

Hvilke tilbakemeldinger får du fra kjente og ukjente?

- De aller fleste er positive, og jeg vet at mange jeg kjenner her i Surnadal følger med på hva jeg gjør. Jeg har også en populær Instagramkonto med over 8000 følgere. Der viser jeg frem det som er min hobby; trening og kropp. Den som ikke liker det, trenger heller ikke å følge meg. Så enkelt er det. Formålet er å inspirere andre til fysisk aktivitet og god helse. Jeg er bevisst min rolle som rollemodell for unge jenter. Derfor får du aldri se bilder av hvor mye mat jeg spiser, treningsdagbok eller hvor mange kilo jeg er. Det er totalt uinteressant for andre enn meg selv, sier hun.

Fredag setter hun kursen mot Oslo for å gjøre seg klar for å stå på scenen i Oslo konserthus for tredje gang. Med seg har hun sine største støttespillere og heiagjeng.

- Mine to gutter kommer for å se på for aller første gang. Det gleder jeg meg veldig til, og motiverer meg til ekstra innsats, smiler hun.



Kine trente på poseringer på Trollheimen Treningssenter - i høyhælte sko, men uten bikini

Adrian Naustbakk fra Surnadal skal også delta i Oslo Grand Prix. Han stiller i klassen classic bodybuilding junior og classic bodybuilding +180 cm. Han representerer Kaliber KFK.