Kine og Anja til topps på stjernebørsen

Rindal

Rindals 3. divisjonslag endte på en fin 5. plass etter ti seire og ti tap. Laget scoret 535 mål, og slapp inn 564. Rindal hadde to kamper igjen å spille når sesongen ble avsluttet. Statistikken for avdelingen viser at Marit Ustad Hove endte på 2. plass på toppscorerlisten med 119 mål på 20 kamper. Det gir et gjennomsnitt 5,9 mål per kamp. Seks av målene ble scoret fra straffemerket.

Topp 3 på toppscorerlisten for Rindal ser slik ut:

1. Marit Ustad Hove 119 mål på 20 kamper (5,9)

2. Anja Søyseth 103 mål på 19 kamper (5,4)

3. Malin Bjørnås 70 mål på 16 kamper (4,4)

23 spillere har spilt kamp for Rindals 3. divisjonslag i løpet av sesongen.

Rindalingene har totalt fått utdelt 32 gule kort, og har pådratt seg 46 2-minuttere og 2 røde kort.

Rindal troner helt øverst på tilskuerstatistikken. Se hele slutt-tabellen og statistikk for avdelingen i 3. divisjon her.

Rindals 5. divisjonslag endte på 4. plass av totalt sju lag. Laget spilte ni kamper, hvor to endte med seier, to med uavgjort og fem med tap. Tre kamper gjenstod da sesongen ble avsluttet. Karen Syrstad ble lagets toppscorer med 25 mål. Se hele slutt-tabellen og statistikk for 5. divisjonsavdelingen her.



Marit Ustad Hove har banket inn 119 mål med venstreslegga gjennom sesongen.

Surnadal

Surnadal satte inn en god sluttspurt på sesongen, og berget med dette plassen i 4. divisjon. Surnadal endte til slutt på 6. plass med 13 poeng etter seks seire, en uavgjort og elleve tap. Laget scoret 410 mål, og endte opp med 437 baklengsmål. Surnadal hadde to kamper igjen å spille når sesongen ble avsluttet. Ikke overraskende ble Kine Bjørseth lagets suverene toppscorer med 83 mål på 13 kamper. Det gir et snitt på 6,4 mål per kamp. 9 av målene ble scoret på straffekast. 83 mål holder til 8. plass på toppscorerlisten i avdelingen.

Topp 3 på toppscorerlisten for Surnadal ser slik ut:

1. Kine Bjørseth 83 mål på 13 kamper (6,4)

2. Hildegunn Henden Dalsegg 54 mål på 10 kamper (5,4)

3. Thea Tiset 47 mål på 13 kamper (3,6)

Totalt har 24 spillere vært på banen for Surnadals 4. divisjonslag gjennom sesongen.

Surnadal har totalt fått utdelt 27 gule kort og 42 utvisninger. Det er nest mest av samtlige lag i avdelingen.

Se hele slutt-tabellen og statistikk for avdelingen her.



Hildegunn Henden Dalsegg scoret 54 mål for Surnadal denne sesongen.

Anja og Kine til topps på stjernebørsen

Trollheimsporten har fulgt 3 og 4. divisjonslaget tett, og etter hver seriekamp har de tre beste spillerne fått utdelt henholdsvis tre, to og ei stjerne i Trollheimsportens stjernebørs. Nå er sesongen avsluttet, og vi kan gratulere Anja Søyseth (Rindal) og Kine Bjørseth (Surnadal) med tittelen "Årets stjerne". Søyseth endte med 29 poeng på 19 kamper, mens Kine Bjørseth fikk 25 poeng på 13 kamper.

Topp 5 Rindal

1. Anja Søyseth 29 poeng

2. Maren Halgunset 19 poeng

3. Malin Bjørnås 18 poeng

4. Marit Ustad Hove 15 poeng

5. Gro Anita Bolme 10 poeng



Vi gratulerer Anja Søyseth som gikk til topps på stjernebørsen på Rindal.

Topp 5 Surnadal

1. Kine Bjørseth 25 poeng

2. Hildegunn Henden Dalsegg 16 poeng

3. Line Mogstad 14 poeng

4. Malin Bæverfjord 12 poeng

5. Thea Tiset og Hanne Dønnem 7 poeng



Vi gratulerer Kine Bjørseth som gikk til topps på stjernebørsen på Surnadal.

Trollheimsporten vil benytte anledningen til å takke spillere, lagledere og støtteapparat for et godt samarbeid gjennom sesongen.