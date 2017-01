Kattebesøk hos Inga

Torsdag var det et portrettoppdrag som skulle beskues. Omtrent samtidig som jeg ble ferdig med dagens siste penselstrøk kom det både en tobeint og en firbeint inn døra. Den firbeinte er modellen, mens jeg antar det er den tobeinte som skal betale for bildet!





Pusen Pusur både sjekket ut hele lokalet og poserte villig. Han hadde aldri vært på kunstutstilling før mjauet han, så han synes det var mye spennene å se på, tydeligvis.



Jeg tror både Pusur og Jon Fredrik Løfald var enige om at de gledet seg til maleriet ble helt ferdig så de kan få det opp på veggen hjemme! For min del var det stas å endelig få møte denne kjekke katten som jeg tross alt har malt på en stund nå.



Det ferdige bildet av pusur

I fjor vår hadde jeg for øvrig også staselig besøk her. Da malte jeg hunden Chablis, slet litt med noen detaljer da fotografiene jeg jobbet ut i fra var litt mørke. Så da kom Chablis selv og satt modell her mens jeg jobbet, – utrolig lydig og rolig var hun også!





Men som oftest går det altså mest i foto når folk bestiller maleri eller tegning av kjæledyrene sine! Jeg har også tegnet både hest og gris på bestilling, – og tar gjerne i mot bestillinger på dyr jeg ikke har prøvd å tegne eller male før!

Inga Dalsegg