Katolsk messe i Surnadal avlyst

AVLYST:



Den katolske messen på Menighetshuset på Skei,

lørdag 21.mars er avlyst grunnet Corona-situasjonen.



Vi håper at den planlagte messen for Palmesøndag 5.april kl.18

vil gå sin gang. Meldes senere.



Se ellers hjemmesiden for St.Eystein menighet, Kristiansund (Google).



Se også www.katolsk.no



Her finner du orientering om situasjonen.

Du finner også:

- Biskop Eidsvigs fastebudskap

- Orientering om "Åndelig Communion"

- Biskop Berislavs orientering om Skriftemålet - Oppstandelsens sakrament

DIGITAL-MESSE:



Messen som biskop Eidsvig feirer i sitt private kapell

kommende søndag, imorgen - 15.mars. kl.11

strømmes direkte over Katolsk.no's Facebook-profil.

Den legges senere ut på katolsk.no i redigert utgave.



Følg med på internett-sidene om videre utvikling av situasjonen.





Hilsen Fader Dominic