Katastrofalt bra levert

To år siden forrige oppsetning er det igjen klart for revy i regi av Svarrabærje Teaterlag. Denne gangen består aktørene av en fin blanding av unge skuespilltalenter helt ned til 12 år, og til de som har rundet 50.

Trollheimsporten var til stede under øvingen tirsdag kveld, hvor revyen ble fremført i sin helhet. For å ta konklusjonen først; her er det bare å glede seg!

Vi ønsker ikke å avsløre alle poengene før torsdagens premiere, men tillater oss likevel å trekke frem noen av høydepunktene.



Flinke ungdommer: August Sjøflot (f.v), Tina Sæterbø, Vidar Humberset, Hanna Bremer og Øystein Lysø

Katastrofer både her og der

Kort oppsummert tar revyen for seg små og store katastrofer. Først fremst med lokal tilknytning, men de er også innom tema som alle kan kjenne seg igjen i – uansett tilhørighet. Gjennom de knappe to timene er revyen innom både handelslekkasje, strikking, blogging, jakt og gründervirksomhet på et helt nytt nivå. Vi får også se Thon Hotel Surnadal fungere både som fritidsklubb og SFO, og kommunestyret som finner en kreativ løsning på både Øye skule, Surnadal Alpinsenter og sykehjemsplasser i kommunen. For å ikke snakke om løsningen revygjengen har funnet på fødetilbudet i distriktene – revyens høydepunkt!



Strikkegal: Øyunn Aune og Line Indergård strikker seg gjennom revyen

Det er også verdt å nevne at Håkon Solem synger om sin egen katastrofe som skjedde på Glærum i vinter; Glønabrua som forårsaket at huset han bor i ble omringet av store mengder snø og is. En frisk debattant fra samme område får også passet sitt påskrevet i den sammenheng…



Selvopplevd katastrofe: Håkon Solem synger om egen opplevelse på Glærum

Unge talenter

Det er mange som fortjener å bli nevnt spesielt for sine skuespillerprestasjoner. Vi lar oss særlig imponere av 12 år gamle Øystein Lysø som er født til å stå på en scene. Sammen med revyveteran Leif Gjeldnes i sketsjen «Rovdyr», får vi virkelig se unggutten briljere. Vi håper og tror vi får se Lysø på revyscenen i mange år fremover.

De mange ungdommene på scenen gjorde sine saker bra med både skuespill og sang, og viser at det er god rekruttering i teaterlaget. Tor Gjeldnes går i sine fars fotspor, og viser nok en gang at han hører hjemme på revyscenen. De eldste må naturlig nok ta ansvaret med å bære frem revyen, noe de gjør på mesterlig vis – anført av Leif Gjeldnes, Håkon Solem, Line Indergård, Øyunn Aune og Camilla Hyttebakk er revyen i trygge hender.



Politi: Steffen Lillevik er kjempegod i rollen som lensmannsbetjent



Heder og ære fortjener også instruktør Gøran Bolme som har sydd sammen revyen til å bli milevis unna en katastrofe. Det samme gjelder tekstforfatterne som har gjort et godt stykke arbeid; Camilla Hyttebakk, Bjørn Tore Brøske, Gunn Elin Røen, Leif Gjeldnes, Øyunn Aune, Øyvind Lilleløkken, Håkon Solem, Stig-Magne Olsen og Carla Vermeer.

Det hele krydres med fin dans av jentene i Dansekompaniet fra Kulturskulen på indre Nordmøre, stemningsfulle bilder av Kim Even Fiske, vakker sang av Gunn Astrid Hove, fin lyd og godt lys fra Dreamfarm studios, og ikke minst revyens eget husband som består av Linda Humberset, Jan Peter Husby, Bror Sæther og John Robin Botten.

Solid levert av Svarrabærje Teaterlag!



Yngst og eldst: Øystein Lysø og Leif Gjeldnes som mus og ørn

Revyen har premiere torsdag, og har forestillinger fredag og lørdag i Storstuå på Surnadal kulturhus.