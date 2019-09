Jeg tok først et bilde av den med utspilte vinger, så trakk den vingene inn til kroppen.

Jeg tok et bilde til, og så fløy den halvannen meter bort til en lav busk og satte seg der.

Jeg gikk fra den for ikke å stresse den, og da jeg kom ut igjen, var den borte.

Det er den varmbrune fargen jeg aldri har sett, som får meg til å tro at det er en kastanjetrast,

men den hører jo hjemme i indre Kina/Himalaya....

Bildene er nå sendt til Nils Røv, som har sendt dem videre til en spesialist, skrev han.

Har noen av Trollheimportens lesere sett en slik trast?

Den er vel så stor som en svarttrast eller gråtrast. Fordelingen av den varme brunfargen og svartfargen,

stemmer med bildene på internett av kastanjetrast. Da jeg kom tett innpå fuglen i graset,

og ikke så den på 4-5 meters avstand slik som sist, så jeg at det var smått mønster i brunfargen.

Tekst og bilde: Dordi Skuggevik