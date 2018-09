Kandidat til bedriftsutviklingspris

Bildet over: Ole Solvik, Gøran Bolme, Åse Børset og Grete Elshaug.



Det er Innovasjon Norge som hvert år deler ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket (tidligere Bygdeutviklingsprisen). Det blir kåret en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner. Disse vinnerene deltar i konkurransen om den nasjonale prisen, som er på 250 000 kroner.



Flere kriterier

Innovasjon Norge har bedt om forslag på bedrifter eller personer med næringsvirksomhet i basis i landbrukets og bygdenes ressurser. Kandidatene blir vurdert etter følgende kriterier:



• Bærekraft, her under

- Økonomisk resultat/lønnsomhet

- Sosialt som sysselsetting og ringvirkninger i lokalsamfunnet

- Miljømessig, som utnytting av lokale ressurser, fremming av lokal kultur og reduserte utslipp.

• Innovasjon/nyskaping

Rindal kommune og Rindal næringsforum har gått sammen om å foreslå iTrollheimen som kandidat.



Gode på bygdeutvikling

Grete Elshaug, som er næringsrådgiver I Rindal kommune, sier at de ble bedt om å foreslå en kandidat som var knyttet opp imot landbruksinteresser. iTrollheimen er jo ikke minst gode på samarbeid, blant annet med grunneiere. Det handler også om bygdeutvikling, som iTrollheimen har jobbet mye med.



Unikt samarbeid i Helgtunmarka

Det siste store prosjektet er et samarbeid bestående av iTrollheimen AS, verneområdestyret for Trollheimen, Helgetunmarka grunneierlag, Rindal kommune og Turstigruppa i Rindal IL. De skal sammen utvikle Trollheimstunet og innfallsporten til Trollheimen i Helgetunmarka.

Gøran Bolme i iTrollheimen forteller at denne uka starter byggingen av et nytt servicebygg i tilknytning til Trollheimstunet. Det skal bli toalett og lagerrom. Bygget er arkitekttegnet, og det blir garantert Rindals fineste dass.

Nå iverksettes også et stiprosjekt opp til Litj-Raufjellet. Der skal man prøve ut brent-materialer fra Rennebu for å se hvordan dette fungerer som klopping.



Liten bedrift med bred kompetanse

Grete Elshaug forteller videre at Gøran Bolme har vært primus motor for mye av det som skjer. Han har god kompetanse når det gjelder natur, fiske og biologi. I tillegg er han musiker og har god sosial kompetanse. Han er flink til å koble sammen folk, og god til å se muligheter, sier hun.

Nå har også Åse Børset kommet inn i iTrollheimen i 100% stilling, slik at firmaet har fått utvidet kompetanse og kan tilby enda mer, blant annet innen coaching.

- Det er den samlede kompetansen som har gjort at iTrollheimen har lyktes. Vi synes absolutt at de er en verdig kandidat til bedriftsutviklingsprisen, sier Grete Elshaug.



Spennende prosjekt med El-Watch

Ole Solvik, som er daglig leder i Rindal næringsforum, trekker fram at bedriften fortsatt har et stort potensiale for utvikling. Nå har de startet et samarbeid med El-Watch. Konseptet er en kombinasjon av utlån/leie via mobiltelefon, og en låsemekanisme som skal kunne brukes på for eksempel sykler, kanoer og hyttedører.



Alle vinner på godt samarbeid

- Det er ikke vanskelig å samarbeide når en samarbeider med ja-folk, skyter Gøran Bolme inn. - Når vi har med oss bare positive folk på laget, da kommer man dit man vil. Det har nesten gått av seg sjøl. Vi er heldige med alle vi har med oss, uten dem hadde det ikke gått.

Her har man altså fått med både det offentlige, de frivillige og privat næringsliv på samme prosjekt. Gøran Bolme nevner grunneier Lars Helgetun og hele styret i Helgetunmarka grunneierlag, verneområdeforvalter Hege Moen, Rindal IL og Rindal kommune. Alle har vært positive og samarbeidet godt, og da blir det suksess.

- Når vi skal få til noe som er litt uvanlig så er vi avhengig av å ha med de rette folka. Og det har vært et eventyr, så langt, sier Gøran Bolme.