Kan jeg få besøk?

Du kan få besøk, men begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen. Dette bør gjelde for mennesker som befinner seg i kommuner i nærheten av hverandre. Skal du få besøk langveis fra, husk at anbefalingene er at man helst skal unngå fritidsreiser.



En viktig forutsetning for at du skal kunne få besøk, er at du og dine husstandsmedlemmer er friske, og at de som kommer på besøk er friske (ikke har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, hoste, feber, tungpusthet, forkjølelse).



Større sammenkomster bør utsettes dersom disse ikke er nødvendige.



Huskeregler:

· 2 meters avstand inne

· Maksimalt 5 personer i samme rom

· Håndhygiene og hostehygiene

· Unngå klemming og håndhilsing

· Begrens turer på butikken

· Unngå offentlig transport



Friske barn kan være sammen både inne og ute, men i små grupper. Størrelsen på gruppen bør vurderes ut fra punktene nedenfor:

· Begrense antall barn og ungdom som er sammen. Det er en fordel om det er de samme barna eller ungdommene som treffes.

· Begrense varighet av lek/samvær (få timer).

· Fortrinnsvis holde lek og samvær utendørs.

· Begrense overnattingsbesøk.

· Vaske hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene.

· Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke omgås med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer.



Husk at lek er viktig for barn og ungdoms utvikling og velvære.



Er du i risikogruppe? Følg råd og informasjon til risikogrupper på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/



Informasjonen og illustrasjonen er hentet fra Rindal kommune sin facebookside.