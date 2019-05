Kampanje på varmepumper: Spar kr 2.000,- på Toshiba Shorai 35

Svorka og Toshiba har nå kampanje på varmepumper, og du får kr 2.000,- i avslag på Toshiba Shorai 35, ved bestilling innen 17. mai 2019. Bestill nå, og ha ferdig montert varmepumpe før sommeren kommer. Da kan du også bruke den til aircondition. Vi satser vel på litt tropevarme også på Nordmøre?



KAMPANJEPRIS:

Nå kun kr 20.990,- inkl. montering.

Shorai – eksklusivt design og stor kapasitet

Shorai er en varmepumpe i Toshibas Nordic Design-serie. Shorai er designet og utviklet for det nordiske markedet og har høy avgitt varmeeffekt ved lave utetemperaturer. 35-modellen avgir hele 3600 W ved -15 C, har energimerke A++ og en SCOP på 4,6. Shorai har innedel med eksklusivt og kompakt, avrundet design som gjør at innedelen virker mindre. Modellen er utstyrt med blant annet LED-belysning, peisfunksjon og vedlikeholdsvarme (5 – 13 C).



Les mer på Svorka sine nettsider





Bildet øverst: Illustrasjonsfoto fra Toshiba