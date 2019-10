Kamerater i storform

De to gitarkameratene gjestet Surnadal torsdag kveld med konserten For VI TO (er ikke Romeo og Julius). Duoen har spilt over 80 konserter på sin Norgesturne, og 16 gjenstår etter besøket i Surnadal.

Jan Eggum fyller 68 år i desember, mens Halvdan Sivertsen blir 70 år i januar. Torsdagens konsert i Storstuå viser at de gamle fortsatt er eldst.

- Vi er glade i hverandre, og glade i hverandres musikk, sier Sivertsen.

Det er et godt utgangspunkt for en fin konsertopplevelse.

I løpet av nesten 100 minutter får publikum servert det de kom for. Kjente låter som Venner, En natt forbi, Høre tell på jorda, Myrsnipa, En annen, Alarmen går, Tom snart 10, På an igjen, Vi vil leve lenge, Mang slags kjærlighet, Ryktet forteller, Kjærlighetsvisa, Kor e alle helter hen og ikke minst Sommerfuggel i vinterland kommer som perler på en snor. Publikum svarer med trampeklapp, applaus, latter og allsang, og sørger for at stemningen er riktig så god i kulturhuset.

Konserten er bygd opp av en fin blanding av at artistene synger alene samtidig som den andre akkompagnerer med gitarspill, og låter de synger sammen. De synger sine egne sanger, og tolker hverandres låter - med dyp respekt selvfølgelig.



Halvdan Sivertsen



Humor og alvor

De to folkekjære artistene har mange likheter, men sannelig er de også veldig ulike. Mens Eggum kjører på med sin sedvanlige selvironiske og tørre humor, går Sivertsen for den typiske saftige nordlandshumoren. Felles for de begge er at de evner å skape en fin og behagelig stemning på scenen, og har publikum i sin hule hånd. De briljerer med herlige dialog, og det skinner igjennom at de to gitarkameratene kjenner hverandre ut og inn. Eggum og Sivertsen byr på seg selv, er personlig og uhøytidelig. Sivertsen er kanskje for personlig, når han opptil flere ganger kritiserer dagens regjering uten å legge noe imellom. Slike spøker kan slå begge veier, og han beveger seg på tynn is. Men det er tydelig at dette er et budskap som er viktig for nordlendingen å få frem, og at det politiske engasjementet er stort.

Politisk enig eller ikke; Eggum og Sivertsen leverte en solid konsert, og viser at det fortsatt bor mye i de to musikalske herrene.

For VI TO (er ikke Romeo og Julius) er ikke bare en konsert. Det er like mye et show med innslag av historier og vitser. Musikk, humor og innslag av alvor i skjønn forening. Du sitter igjen med en følelse av å være blant gode venner. Og det slår aldri feil.



Jan Eggum