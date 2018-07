Kallastuå i ny utgave

Vinteren 2017 ble Kallastua skadet av vann- og fuktskader, og bygget måtte renoveres både innvendig og utvendig. Heldigvis hang det aller meste av Kalla Skrøvseths kunst på veggen, så lite gikk tapt som følge av skadene. Kallastuå måtte holde stengt i hele fjor, men nå er dørene åpnet for publikum igjen.

Styret i legatet består av styreleder Lilli Husby, Maja Frønes, Odd Ingar Skrøvseth og Lars Skrøvseth. Sammen har de lagt ned en stor jobb med å bygge opp igjen galleriet, og kan presentere flere nyheter i det som nå har blitt et kombinert galleri og museum av Kalla Skrøvseths livsverk.

- Formålet vårt er, og har alltid vært, å spre kunnskap om Kalla Skrøvseth. Vi var godt i gang med arbeidet vårt da vannlekkasjen oppstod. Det var selvsagt tragisk det som skjedde, spesielt med tanke på at noe av kunsten ble totalskadd. Men samtidig fikk vi en ny start. Vi har fått på plass et bedre lagringssystem og gjort flere endringer på huset som vi tror vil slå positivt ut, sier Husby.

I første etasje henger det nå Kalla-kunst fra tiden frem til 1950, hvor det meste er landsskapsmotiv laget av ulike teknikker. Styret har planer om å invitere andre kunstnere til å vise frem sine verk i dette rommet, slik at galleriet blir mer "levende", og dermed også trekke flere folk til Kallastuå.

I andre etasje er utstillingen todelt. Den ene delen er en presentasjon av altertavla i Sørnes kirke. En kopi av dette verket henger nå på veggen, og er i følge Lars Skrøvseth er skikkelig godbit. Den andre delen viser utsmykkingskunst med utgangspunkt i Kallas reise til Roma i 1952, der hun studerte mosaikk som utrykksform. Her er det også laget et lite hjørne med arbeidsbordet til Kalla, som tydelig viser hvordan hun jobbet med steinene.

I testamentet til Kalla Skrøvseth ble det nedskrevet hvilke gjenstander hun ønsket skulle være i galleriet. Dette er nå samlet i eget "Kalla-rom" i andre etasje.

- Med dette rommet ønsker vi å tydeliggjøre Kalla som person, og viser blant annet at hun reiste mye og var glad i sang og musikk. Vi har også forsøkt å gjenskape arbeidsplassen hennes og hvordan det så ut i stua hjemme, sier Husby.



Odd Ingar Skrøvseth og Lilli Husby i det nye "Kalla-rommet" i andre etasje

Utstilling i Molde

I forbindelse med 10-årsjubileumet til biskop Ingeborg Synøve Midttømme i Møre bispedømme skal Kalla-kunsten stilles ut i Molde.

- Biskopen er svært begeistret av kunsten til Kalla, og det vil bli opprettet en egen kunstutstilling i Molde forbindelse med jubileumet i høst. En egen katalog vil bli laget, og de ønsker å presentere hele Kalla Skrøvseth sin historie. Dette gleder vi oss til, og tror det vil skaffe en unik publisitet, sier Frønes.

Digitalisering og registrering

Arbeidet med å starte digitalisering av Kallakunst startet i jubileumsåret 2013. Det jobbes fortsatt med saken, og i Kallastuå er det nå mulig å bruke PCen som er montert på veggen til å bla seg gjennom hundrevis av Kallabilder som ikke er en del av galleriets samlinger.

- Svært mye av kunsten til Kalla Skrøvseth er spredd både i inn- og utland, og har både private og offentlige eiere, sier Odd Ingar Skrøvseth.

Det jobbes fortatt med digitalisering av samlingen, og styret har gjort en stor jobb med registrering og trygg oppbevaring av hundrevis av kunstverk.

- Mye gjenstår fortsatt, men vi skal komme i mål med full digitalisering av Kalla-kunsten, sier Frønes.

Trenger penger

Stiftelsens store drøm er å kunne oppfylle det som står i formålsparagrafen.

- Der står det at vi skal støtte sang og kultur i Surnadal. Da kunne vi tenkt oss å hatt et stipend til utdeling og hatt et arrangement på galleriet i forbindelse med dette. Per i dag har vi ikke midler, så vi må forsøke å finne måter å skaffe penger på, sier Husby.

Sommersesongen er straks slutt på galleriet. Faktisk så er dette siste uken det er åpent, så om du har lyst til å ta en tur innom er det åpnet onsdag og torsdag.



Lars Skrøvseth viser de mange bildene som finnes i det digitale bildearkivet