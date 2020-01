Kaffekroken er åpen for alle

Kaffekroken startet opp for noen år siden, og i starten ble den drevet av lag og organisasjoner. Etter hvert har det blitt en del av den ordinære drifta av Frivilligsentralen, og det er åtte frivillige som deler på ansvaret.



- IKKE en strikkeklubb!

Damene på Frivilligsentralen har inntrykk av at mange ikke tør å komme innom, selv om de ser at det er folk i lokalene. Noen tror kanskje at det er en strikkeklubb eller noen i den dur, men det er det altså ikke.

Kaffekroken har riktignok noen "stamgjester", men alle er hjertelig velkommen! Det er ikke bare damer som benytter seg av tilbudet, heller, og av og til er det helt ukjente folk som kommer innom og kjøper kaffe og vafler.



Margret Meland og Ingrid Haltli byr på kaffe og nystekte bakels.



Nå Kaffekroken er åpen settes det opp en plakat om det utenfor døra til Frivilligsentralen. Drifta følger skoleåret, så kaféen er stengt i skoleferiene.



Lav terskel og stor takhøyde

Samtaleemnene er mange, så dette er et sted for å løse verdensproblemer. Dørstokken er lav og det er høyt under taket. Det er de enige om.

- Det er veldig sosialt, sier de muntre damene.

Kaffe med påfyll og bakels for kr 50,-

