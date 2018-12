Kaffekonsert med kulturskolen

Tekst og foto: Kulturskolen på Indre Nordmøre





Karianne Holten og lærer Torgeir Andresen spilte "Country road".



Henrik Bergheim, Jaran Sveen, Ida Zwick Mia Strand, Althorn. "Deilig er jorden".



Hanna Åsbø og Linda Torvik spilte "Stargazing" av Kygo.



Vegar Åsbø spilte "Jeg er så glad hver julekveld".



Synnøve Nordvik spilte "Deilig er jorden".



Eiri Lysø spilte "Romjulsdrøm".



Alle pianistene.



Sangleik med Ingeborg Åsbø, Maja Moe, Odin Kvendset og Signe Stenberg sang "Lille måltrost".



Johanne Holten spilte "Når vi tenner våre lykter".



Johanne Holten, Olav Mogstad Vasseng, Jube Ranes, Sigve Holten, Eiri Lysø spilte "Bjelleklang".



Per Emil Røen spiller trommer. Rockn Roll breaks.



Johanne Holten spiller også gitar. Santana med Alex.



John Magne Våbenø spilte "Menuet".



Martin Pihl Strand spilte "Greensleeves" på gitar.



Sigve Holten, June Ranes og Eiri Lysø. "Nå tennes tusen julelys" og "Deilig er den himmel blå".



Jørgen Wahl Berge spilte "Oh when the saints" på munnspill.



Alex, Henrik Bergheim, Lasse Roaldset og Rune Dalager avsluttet med "Cotton Fields".