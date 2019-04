Kafemedarbeidere i Svinviks arboret

Svinviks arboret er en botanisk hage ved Todalsfjorden i Surnadal kommune. Hagen er åpen for publikum i sommersesongen, fra midten av mai frem til august. Første åpningsdag i 2019 er lørdag 11.mai. Høysesong er i mai og juni, da besøker mange arboretet for å oppleve den vakre rododendronblomstringa. Svinviks arboret er et populært reisemål, og kafetilbudet er en viktig del av helhetsopplevelsen for våre besøkende.



Arbeidsoppgaver for kafemedarbeidere

- ta imot gjester på en god og hyggelig måte

- betjene kasse

- bake og lage mat + servere

- orden og renhold

- enkelt hage- og vedlikeholdsarbeid, og evt. omvisninger kan bli lagt til stillingene etter nærmere avtale.



Vi ønsker en søknad fra deg som

- er åpen og utadvendt

- kan håndtere et tidvis høyt arbeidstempo

- arbeider selvstendig og tar ansvar

Det er en fordel om du har relevant erfaring, men ikke et krav. Motivasjon, interesse og arbeidslyst kan veie opp!



Søknadsfrist 28. april 2019



Foto: Jörg Brunke