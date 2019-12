Juletrefest ved Eidet bedehus

Elise Hyldbakk startet underholdningen med å spille «Deilig er jorden» på trompet.

Barna som møtte opp fikk som vanlig bli med på englekor og synge «Det lyser i stille grender» med lys og kostymer til å spille Josef, Maria og engler ved krybba på scenen fremfor mosaikkbildet av Jesus som Kalla Skrøvset har laget.

Elise Hyldbakk og Rakel Mikkelsen leste juleevangeliet mens det ble vist bilder på powerpoint.

Anne Sæther holdt andakt med bilder, og det ble vist tegnefilm om juleevangeliet.

Det var sang av Gunnhild Täringskog og pianospilling av Kristian Lu.

Inger Marie Paulsen og Kristian Settem sørget for levende musikk da det ble gang rundt juletreet.

I pausen var det mye godt på bordet, og det var pakker til barna og loddsalg med mange fine gevinster.



Elise Kvande Bolme (2,5 år) sammen med mamma Lene Kvande. Elise hadde også bestemor og oldemor med på juletrefesten.



Elise Kvande Bolme.



Lukas Kristian Täringskog (2,5 år) koste seg på juletrefesten.



Per Arne og Elise Hyldbakk sørget for god underholdning. Salen ble delt i to grupper, og Gunhild Bolme og Vidar Rygh Wilhelmsen fikk ansvaret for hvert sitt lag å finne det Elise viste frem på arket hun tok opp. Det kunne være førstemann til å finne et skjerf, noen som er fødd i mars, og noen som har navn som begynner på G. Både lederne av gruppene og deltakerne i salen var veldig engasjerte.



Her var det Vidar som var førstemann til å få tak i en sko fra laget sitt.

Tradisjon tro ble det en ny runde med gang rundt juletreet før de avsluttet juletrefesten. Inger Marie spilte piano, mens Kristian var forsanger. Da var det bare å stille seg rundt juletreet, ta hverandre i hendene og synge gode, gamle julesanger som «Glade jul», «O jul med din glede» og til slutt «Deilig er jorden».



Inger Marie spilte gladelig på pianoet.



Fin allsang med gang rundt juletreet i to ringer.

