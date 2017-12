Juletonar i Stangvik

Hedda Hansen Berg (t.v.) og Sigrid Vetleseter Bøe er for konsertvertskap å rekne.



Med seg har dei reine stjernelaget – fiolinisten Anders Larsen, tenoren Torstein Fosmo og multimusikar Marthe Belsvik Stavrum.

- Konserten blir ei blanding av ny og lett julemusikk, allsong, klassiske julesongar og klassisk instrumental - pluss noko nyskapt og kanskje overraskande, seier Sigrid.

Ho er sopranen i laget. Ved klaveret sit Hedda (nytilsett Stangvik-organist), som berre blir avlasta av forgjengaren Bernt Bøe under allsongen.



Anders spelar Bach, Bull, Vivaldi og meir til.



Torstein Fosmo – krafttenor frå Malmö-operaen til Stangvik-kyrkja.



Marthe Belsvik Stavrum – fløytist, harpist og komponist.



Den ungdommelege kvintetten røpar ikkje alt som blir framført. Men det ryktast at Marthe – som også er komponist – står bak eit par nyskrivne songar. Dessutan spelar ho til sopran-tenorduetten «Stille natt» på harpe!

Anders og fela hans blir å høre i bl.a. «Largo» (frå Vivaldis «Årstidene»), «Siciliano» (Bach) og «En Moders Bøn» (Ole Bull).

«Askepott» vil trippe over tangentane. Elles blir å høre både «Merry Christmas», «A Cradle in Bethlehem», «In the bleak Midwinter» og Stangviks lokale «Julverset».

Noko for dei fleste altså – med utøvarar som veit kva dei driv med.

Og forsamlinga syng med her og der – til slutt på «Deilig er jorden».

Innsendt av BGB