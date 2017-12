Slik sikrer du deg mot julens brannfeller

Desember er tid for sosialt samvær med god mat og godt drikke, men også levende lys og fyrverkeri. Det innebærer økt risiko for brann. Her er sikkerhetsekspertens ti tips til hvordan du sikrer deg mot julens brannfeller.

Julen er høysesong for branner.

Med levende lys, juletrebelysning, fyring i peisen, stress med matlaging, samt fyrverkeri som topper det hele, er det lurt å tenke godt igjennom brannsikkerheten i julemåneden desember. Statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser at det er desidert flest boligbranner i Norge i desember og januar.

- Det er mange årsaker til at det er lurt å ta forholdsregler og være ekstra på vakt når det gjelder brannrisiko i desember, sier sikkerhetsekspert Kenneth Hovde Omdal i Verisure.Han trekker blant annet frem at vi bruker mer levende lys og brennbare materialer som noen av årsakene til at branntallene er så høye denne måneden.

- Vi belaster også det elektriske anlegget med juletrebelysning, adventsstjerner og ekstra oppvarming i en kjølig måned. Dessuten er vi ofte mange samlet på samme sted, gjerne med matlaging og noe godt i glasset. Da er det fort gjort at ulykker skjer, sier sikkerhetseksperten i Verisure.

Han fortsetter: - Vår egen erfaring er at selve julaften bestandig pleier å være den enkeltdagen med flest henvendelser til Verisures alarmstasjon i løpet av året.

Ti tips til hvordan sikrer deg mot julens brannfeller:

1. Vær forsiktig med bruk av levende lys! Ikke bruk levende lys på juletreet, og husk å sette lys på underlag som ikke brenner.

2. Slukk alle levende lys før du forlater boligen eller går til sengs om kvelden.

3. Gå aldri fra komfyren når du lager mat; det gjelder også julematen.

4. Bruk tørr ved i peisen. Ikke fyr opp med brennbar væske eller papir, og husk at gavepapir ikke skal i peisen.

5. Bruk et tidsur eller en smartkontakt til å stille inn når juletrebelysningen, adventsstjernene og andre elektriske apparater skal skru seg av, for eksempel når du går på jobb og når du legger deg.

6. Sjekk at røykvarslerne fungerer som de skal! Om røykvarslerne er koblet opp mot en alarmstasjon, sørger alarmselskapet for at de fungerer. De kan også kommunisere direkte inn i boligen og se hva som skjer dersom røykvarslerne utløses. Dersom du har frittstående røykvarslere bør du sjekke batteriene ved å trykke på testknappen. Men du må også teste røykvarslerne med virkelig røyk for å være sikker på at de fungerer som de skal.

7. Selv om julemåneden er travel, ikke fall for fristelsen å benytte vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin når du sover eller er ute.

8. Pass på at du ikke tildekker varmeovner, som panelovner, oljeovner etc. Rydd unna alt som kan komme i kontakt med ovnene.

9. I desember kan strømforbruket bli høyere enn det elektriske anlegget i boligen din er dimensjonert fort. Følg med på om sikringene er varme eller om det lukter svidd i sikringsskapet.

10. Snu brannslukningsapparatene, og hør etter om innholdet beveger seg. Sjekk at viseren på trykkmåleren er i det grønne feltet, og at sikringssplinten er plombert. Vit hvordan du skal benytte apparatet.

- Et branntilløp eller en brann kan få store konsekvenser, så vi anbefaler alle å være ekstra årvåkne - spesielt i julen. I all hovedsak er brannsikkerhet sunn fornuft, så disse rådene bør være enkle å følge, sier sikkerhetsekspert Omdal.

Nyttårsaften-råd

Kenneth Hovde Omdal i Verisure anbefaler også alle å være forsiktige med fyrverkeri på nyttårsaften. Han minner om at det er 18-årsgrense for både kjøp og bruk av fyrverkeri i Norge, samt at fyrverkeri med styringspinne er forbudt.

- Når du skal skyte opp lovlig fyrverkeri, er det viktig å bruke tennstav og benytte beskyttelsesbriller. Dessuten må du aldri tenne lunta to ganger, samt holde god avstand til oppskytingsstedet, avslutter sikkerhetseksperten.