Julemesse på Storås

Meldal Husflidslag skal også i år arrangere julemesse i Storås samfunnshus. Dette har etter hvert blitt en tradisjon. Det har vært stor pågang fra utstillere om å få komme og stille ut varene sine. Her er det noe for enhver smak. Det blir store muligheter for å gjøre unna litt julegavekjøp og ikke minst litt bakst til jul.​



En del av utstillerne har vært med i mange år. Vi har også en del nye utstillere som har tatt kontakt med oss og det setter vi veldig stor pris på. Vi har forsøkt å få til et mangfold av varer. Vi gleder oss og synes det skal bli spennende å se hva de andre har laget i år. Vi får inspirasjon av hverandre. Bestandig trivelig å treffes. Det er en egen stemning på julemesser som bare må oppleves.

Dugnadsgjengen i Storås samfunnshus holder åpen kafeteria denne helga med salg av kaffe og kaker, oppsmurt, vafler og middag begge dagene. Rømmegrøt med grøtpinne på lørdag og sodd med dessert på søndag. Det blir kafeteria i "litjsalen" på samfunnshuset, hvor folk kan sette seg ned med maten sin og slå av en prat med naboen.

Vi har også med oss noen utstillere fra Rindal på messa.



Bilder fra tidligere messer: