Julehilsen fra Rindal Røde Kors Hjelpekorps

2018 har vært et aktivt år for Hjelpekorpset i Rindal. Noen oppdrag har vært utfordrende og krevende, og noen har vært av den enkle sorten. Men én aksjon som brenner seg fast er leteaksjonen ved Snota. Der det var en savnet kvinne som hadde brukket foten sin, oppe ved toppen. Hun hadde forflyttet seg mange km i terrenget og mange 100 høydemeter ned til Svartvannet. En leteaksjon som snudde til en ren redningsaksjon. Heldigvis gikk det bra.

Vi har også gått til innkjøp av Atv. Der vil vi takke Rindal Sparebank og Polaris Nordmøre AS for at dette ble mulig.

Vi har også hatt et generelt utstyrsløft, og er bedre rustet til oppdragene vi skal utføre.

Vi har også vært på fotografering, da vi vant fotodag samnen med fotograf Mari Næss Bolme. En artig og anderledes dag med Røde Kors-vesten på.

Takk også til de som fyller våre flaskecontainerene med flasker. Dere er fantastiske.

Jeg vil også takke våre medlemmer for jobben dere har utført i 2018. Uten dere stopper den frivillige redningstjenesten opp.

Deres arbeidsgivere må ikke glemmes de heller. Uten forståelsesfulle arbeidsgivere så hadde det vært vanskelig å drive denne hobbyen. Takk til dere alle.

Vi vil med disse bildene ønske dere en God Jul og et godt Nytt år.



Mvh

Richard Halgunset

Korpsleder i Rindal Røde Kors Hjelpekorps

Rindal Røde Kors Hjelpekorps er medlem av Trollheimsporten.