Julehilsen fra ordføreren i Rindal

Jeg vil først takke for tilliten jeg ble gitt ved å bli ordfører i Rindal, jeg lover at jeg skal forvalte denne tilliten på en så god måte som mulig! Jeg ønsker også å takke de ansatte i Rindal kommune for en fin mottakelse, og jeg er helt sikker på at vi skal få et godt samarbeid framover.



Høsten har vært travel, men noe av denne travelheten har vært selvpåført. Jeg synes det har vært viktig å bruke tid på å gjøre seg kjent både med det som foregår lokalt, og også bli kjent med vårt «nye» fylke og våre nabokommuner. Dette kommer jeg til å fortsette å bruke mye tid på framover.



Det har i høst vært lagt ned mye tid med å få på plass et budsjett for de 4 neste årene. Det har vært en ganske krevende prosess, og dessverre ser vi at tildelte rammer blir stadig redusert. Men jeg mener at vi fikk vedtatt et bra budsjett hvor vi greier å opprettholde gode lokale tjenester. I vedtatt budsjett er jeg spesielt fornøyd med at vi fikk økt rammene til barnehagene. Dette vil sikre full barnehagedekning framover.



Det har også blitt brukt en del tid på overflyttingen til Trøndelag. Det meste ble overført ved årsskiftet 2019, men fra 2020 er det også flere områder som blir overflyttet. Dette er lensmannskontoret som vi blir tilknyttet til Orkdal politidistrikt, Rindal skimuseum blir overflyttet til MIST (Museene i Trøndelag), Rindal sokn overflyttes til Nidaros bispedømme og NAV Rindal blir tilknyttet Orkdal. Alle disse prosessene synes jeg er godt i varetatt, og jeg er trygg på at dette blir gode løsninger for Rindal.



Jeg opplever at det er stort engasjement rundt det som foregår av stort og smått i Rindal. Det legges ned en stor frivillig innsats av veldig mange, og dette kan vi alle som bor her nyte godt av. Jeg vil spesielt takke alle frivillige for innsatsen som dere har lagt ned i året som har gått.



Jeg vil også takke alle ansatte i Rindal kommune for den gode innsatsen de gjør hver dag!

Takk også til alle andre som bidrar til et trygt og godt lokalsamfunn.



Med ønske om en God Jul og ett Godt Nytt År!



Med vennlig hilsen

Vibeke Langli, ordfører i Rindal kommune