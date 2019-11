Julegrantenning og juleverksted på Lomunda grendahus

Juleverkstedet vil ha varierte aktiviteter for små og store barn.



Det blir servering av risengrøt 30,-/50,- (barn/voksen) kaffe 10,- og saft (gratis)



Pris for juleverksted 70,- per barn.



Det er nå mulig å betale med Vipps. Vi tar i tillegg kontanter.



Vi ønsker ALLE hjertelig velkommen!



Arkivfoto