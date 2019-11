Julegaver med mening

Surnadal Sanitetsforening prøver seg på noe nytt under årets Juletorg på Surnadal kulturhus søndag 1. desember. Da samler vi inn julegaver som Surnadal Helsestasjon og Voksenopplæringa vil dele ut for oss der det er behov i kommunen vår. Via N.K.S. sitt julegavefond har foreningen fått midler til prosjektet, og for disse vil vi kjøpe 10 dags/kveldskort til bruk i alpinbakken. Surnadal Alpinsenter sponser gratis skiutleie på samtlige kort, noe vi setter stor pris på, da dette kan være en aktivitet som grunnet økonomi kan forhindre noen i å delta. Vinteren krever en del ekstra både i bekledning og utstyr, som kan være utfordrende for noen. Vi ønsker derfor å se om dette tiltaket kan være noe å bygge videre på.



Har du lyst til å delta som julegavegiver gjør du som følgende:

Pakk inn gaven, merk det med alder og kjønn; feks gutt 7 år, dame 40 år.

Lever den på vår stand inne på kulturhuset under Juletorget.

Både private og lokale bedrifter er hjertelig velkomne til å delta.

Sanitetsforeningen arrangerer også Lesevenn og Språktrening oppe på biblioteket samme dag fra klokken 12-13. På vår stand nede på Kulturhuset blir det også mulig å kjøpe lodd og adventskalendere og bli mer kjent med vårt frivillige arbeid i kommunen.

Vi ses på Juletorg!