Julefdags-møljå

Før i tiden åt alle mølje på både julefdagen og på nyårsefdagen. Men det er visst bare undertegnede som driver på med mølje nå. Det må jeg ha både julefdagen og nyårsefdagen, ellers blir det hverken skikkelig jul eller en god inngang til nyåret.

Jasså – du trur at mølje er skrei, lever og rogn? Det er det ja - oppe i Nord-Norge, men det er det ikke her og nedover innlandet i Sør-Norge.

Slik er møljå her på Nordmøre:

Sjursmøssdagen (23.des.) pleide det stå ei stor gryte og koke på ovnen – fylt med kokemorr og kjøttruller som hadde ligget i salta og etterpå var blitt utvatna. Neste dag – på julefdagen, ble djuptalikkenene fylt med flatbrød som var brekt opp i små biter. Varmt sø (buljong) fra kjøttgryta ble aust over flatbrødet slik at det vart oppbløtt. Overskuddssø ble silt av. Over dette ble det sprinkla brennhett kjøttfett. Oppå der ble det lagt et godt stykke varm kokamorr. Så fikk vi første smaken av juleølet til dette. Den som tykte om et glass akevitt, fikk også det. Så kunne juleroen sige på. Prøv dette neste år – eller kommende nyårsefdag!

Mølje skal en ete kl.12!



GOD JUL!

Glærum, julefdagen – 2018.

Dordi Skuggevik