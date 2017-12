Mange føler at omgivelsene ikke viser omtanke til de som har allergi i jula. På Bunnpris i Rindal ønsker de å hjelpe deg med valg av blomster!

Siv Gravvold og Randi Holte står klar med gode forslag til blomster i julestua og til gaver.

Tidligere i dag kunne du lese melding fra Rindal helsetun på Trollheimsporten om at de ba oss ta hensyn til allergikere ved kjøp av blomster til beboerne.

- Kjøle bra vesst oss fe bestillinga ferre 21. desember, ferr da he oss utkjøreng, sier Randi på Bunnpris.

Nedafor bilda fra Bunnpris kan du lese i et presseskriv at vestlendingene tar minst hensyn til allergikere. Siden vi ikke regner oss som vestlendinger, og heller ikke østlendinger, kan vi lese presseskrivet uten å føle oss direkte truffet, men det være noen tips å ta med seg her.



St. Pauli



Orkideer



Vestlendinger plages av «juleallergi»:

Venner og familie tar ikke hensyn

150 000 vestlendinger plages av allergi i julen, og mange av dem føler at omgivelsene ikke viser omtanke. I forhold til resten av landet tar vestlendinger usedvanlig lite hensyn til juleallergikere.

Det er ikke bare pollensesongen som er slitsom for Vestlandets allergikere. En fersk undersøkelse gjennomført av analysebyrået YouGov på vegne av Allergiguiden viser at 150 000 vestlendinger plages av «juleallergi». Dette er et begrep for dem som får en allergisk reaksjon på juletrær, røkelse, støv fra julepynt og mye av det andre vi omgir oss med i desember. Det er imidlertid vanlig å forveksle dette fenomenet med en vanlig forkjølelse.

Vestlendinger med «juleallergi» får ikke like mye sympati som andre nordmenn. Hele fire av ti juleallergikere på Vestlandet mener at familien ikke tar hensyn til allergien deres. Osloborgere er for eksempel mye mer hensynsfulle mot dem med allergi i desember. Kun én av ti juleallergikere i Oslo føler at familien ikke tar nok hensyn til allergien deres.

Det er ikke bare familien som bryr seg for lite om juleallergikere på Vestlandet. Er du vestlending og har «juleallergi», er det 45 prosent sjanse for at vennene dine ikke tar nok hensyn til allergien din. Gjennomsnittet i Norge er på 23 prosent. Vennegjenger på Vestlandet er altså betydelig mindre omsorgsfulle mot juleallergikere enn andre steder i landet.

Selv om allergiske symptomer er til besvær i julen, viser undersøkelsen at hele én av fire vestlendinger med «juleallergi» ikke behandler symptomene på noen spesiell måte. Blant norske juleallergikere generelt er det kun én av fem som dropper enhver form for behandling.

Altfor mange ignorerer «juleallergi»

– Man bør oppsøke lege dersom man har allergilignende symptomer som tett, rennende og irritert nese, kløe i øyne samt tung pust, sier dr. Anders Østrem, fastlege og spesialist i allmennmedisin.

Undersøkelsen avdekker at bare seks av ti vestlendinger med «juleallergi» tar allergimedisin for å unngå allergilignende symptomer gjennom julen. Østrem råder folk til å gå til fastlegen og komme i gang med medisinering mot allergi i god tid før julen setter inn og understreker at det er hjelp å få.

– Allergikere har i dag tilgang til effektive medisiner. Lokalbehandling med nesespray med en kombinasjon av antihistamin og kortison, eventuelt kun kortison alene gir ofte svært god effekt. Andre gode behandlingsalternativer er øyedråper eller allergitabletter, forteller han.

Vestlendinger håndterer «juleallergi» forskjellig fra østlendinger

Tiltakene ved «juleallergi» varierer sterkt avhengig av om du er vestlending eller østlending. Undersøkelsen viser nemlig at bare én av fem juleallergikere på Vestlandet rengjør hjemmet grundig for å unngå allergi i høytiden. Andelen Osloborgere med «juleallergi» som iverksetter denne typen tiltak er nesten dobbelt så høy.

I tillegg er vestlendinger med «juleallergi» mer tilbøyelige enn østlendinger til å unngå sosial omgang. Mens tolv prosent av juleallergikere på Vestlandet gir avkall på sosial omgang i julen for å unngå allergiske symptomer, gjør bare syv prosent av juleallergikere i Oslo det samme.

Vegrer seg for å feire jul

Den store mengden irritanter i julesesongen gjør at mange vestlendinger kvier seg til høytiden. Det blir ikke bedre av at familie og venner tar så lite hensyn.

– Mye tyder på at «juleallergi» er et økende problem, så husk å ta hensyn til hverandre i julen, avslutter Østrem.

Allergiguidens 7 tips mot «juleallergi»:

Grantre: Bruk heller plasttre, men husk å spyle av støvet når du henter det frem. Dersom du allikevel ønsker et ekte juletre anbefaler vi spyling av dette også. Det sitter ofte igjen muggsopp og gammel pollen i juletrærne.

Julestjerner: Unngå julestjerner og andre blomster med sterke lukter. Bruk i stedet duftfri Asalea, Ildtopp, Alpefiol, julekaktus, duftfrie roser eller orkidéer.

Støv fra gammel julepynt: Tørk støv av all julepynt som har stått lagret.

Stearinlys: Bruk heller batteridrevne lys, da noen får allergiske symptomer av osen fra stearinlys.

Bjørkeved: Bjørkeallergi er svært vanlig, noe som byr på problemer når man bruker bjørk som fyringsved. Oppbevar i så fall denne utendørs slik at du holder irritantene ute, eller man kan bruke alternative tresorter.

Røkelse: Bruk røkelse med omhu – det finnes de som får svært sterke allergiske reaksjoner på røkelse.

Julekrydder: Se også opp for «julekrydder» som nellik, muskat og kanel, som kan frembringe allergiske reaksjoner hos mange.

Fakta om «juleallergi»:

- «Juleallergi» dreier seg om irritanter eller overfølsomhet mot mye av det vi omgir oss med i julen.

- Mat, planter, stearinlys, dufter, juletrær og støvete julepynt i huset er noe av det folk reagerer allergisk på i høytiden.

- Det er vanlig å forveksle symptomene på «juleallergi» med alminnelig forkjølelse, som kan føre til at denne typen allergi aldri blir oppdaget.

Kilde: Allergiguiden.no