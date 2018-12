2. juledag er det ungdomsfest i Torshall, og der blir det musikk av DJ Ole Martin Glåmen. 4. juledag er det først juletrefest for hele familien, etterpå blir det 4. juledagsfest med 18.års aldersgrense. Her blir det musikk ved Frode Haarstad & Nevereverband. Se plakatene for alle tre arrangementene her.