Jul på Lerkebakken

Besøket hos Lerkebakken Klippekaffe har vært langt bedre enn forventet, forteller hun videre. Tanja er veldig godt fornøyd og synes det er veldig koselig at så mange kommer, men hun ønsker enda flere velkommen for en klipp, for kaffe og kake, eller gjerne for begge deler.

Nå har Tanja pyntet til jul, og det er julestemning i alle hjørner og kroker. Så lørdag 8. desember fra kl 14.00 - kl 20.00, åpner Tanja dørene for adventskafè. Blir været bra, anbefaler hun å kle seg godt, for da blir det gløgg og pepperkaker ute i den koselige hagen, og selvfølgelig kaffe og kaker innendørs. Her blir det i hvert fall mulighet til å få en koselig pause i julestria, og garantert julestemning på kjøpet.



Det er god gammeldags julestmning i finstua.

Før jul vil det også bli salg av kranser hos Lerkebakken Klippekaffe. Tanja er en kreativ og dyktig dame, og i disse dager er hun i full gang med å lage kranser av ulike slag, både grønne kranser, bjørkekranser, einerkranser og selvfølgelig lerkekranser. I tillegg lager hun også flotte kuler av kongler og gran. Lageret er ikke ubegrenset, så her er det bare og løp og kjøp!

I tillegg til at det nå er tid for juleklipp, så er det også tid for julegaver. Hos Lerkebakken Klippekaffe selger de gode hårpleieprodukter og stylingprodukter som helt sikkert vil være en kjærkommen gave hos mange.



Til og med den gamle telefonen har fått litt julepynt.













Åpningstider for Lerkebakken Klippekaffe er :

Mandag 13 -18

Onsdag 14 -20

Torsdag 11 - 16

