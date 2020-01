Jublet for etterlengtet seier

Da lagene møttes i Lensvik i november, tapte Surnadal med ett mål. Onsdag var det et revansjelystent Surnadalslag som inntok parketten, selv om det tok over en omgang før damene våknet til liv.

Førsteomgangen var svak av begge lag, og var preget av dårlige avslutninger, lavt tempo og tekniske feil. Heidi Haltli stod frem som banens beste i Surnadalsmålet, og var ene og alene årsaken til at Surnadal hang med i kampen før pause. En målfattig omgang ebbet ut i uavgjort 9 - 9.

Etter hvilen var det et helt annet Surnadalslag som kom på banen. Kine Bjørseth spilte seg stort opp etter pause, og Hildegunn Henden Dalsegg spilte sin beste kamp for sesongen. Lynvingen ble kampens toppscorer med 9 mål. Bakerst fortsatte Haltli storspillet, og Lensvik gikk til slutt tom for ideer. Gjestene scoret ikke mål de siste åtte minuttene av kampen, og Surnadal gikk fra å lede 17 - 15 til å vinne 23 - 15.



Heidi Haltli kunne, som banens beste spiller, smile fra øre til øre

Dette var Surnadals andre seier for sesongen. Den første kom i åpningskampen mot Sverresborg 19.oktober. Siden den gang har det blitt ni tap og èn uavgjort. Surnadal har med dette 5 poeng etter 12 spilte kamper, og ligger nest sist på tabellen. Rapp 2 ligger under streken med 2 poeng på 9 kamper. Surnadal og Rapp 2 har ikke møttes så langt denne sesongen.

Neste kamp for Surnadal er lørdag 8. februar. Da kommer Ålen IL til Surnadal idrettshall.



Lensvik hadde store problemer med å stoppe kjappe Hildegunn Henden Dalsegg

Gjennom hele sesongen vil Trollheimsporten følge 4. divisjonslaget tett, og etter hver kamp vil vi gi stjerner til kampens tre beste spillere. Etter dagens kamp fordeles stjernene slik:

*** Heidi Haltli

** Hildegunn Henden Dalsegg

* Kine Bjørseth

Se tabellen her

Kampfakta Surnadal - Lensvik 23 - 15 ( 9 - 9 )

Heidi Haltli

Tonje Fuglås Kvendbø 1

Line Mogstad 2

Mali Bæverfjord 1

Elise Einum

Valeria Dannevig

Ingunn Heggset

Kine Bjørseth 5

Line Indergård

Anja Ranes

Hildegunn Henden Dalsegg 9

Oddrun Husby 2

Hanne Dønnem 3