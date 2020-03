Jubileumsfest avlyst

Vi vil i staden halde dørene opne på Eidet bedehus frå kl 16.00 laurdag, det tillyste tidspunktet for festen. Dei som vil, kan då kome innom for ein kaffi og noko å bite i, synge litt saman, og kan hende få ein god samtale om det som skjer. Det vil også bli eit innslag om kvifor vi hadde tenkt å halde jubileumsfest for 175-åringen Todalen misjonsforening.