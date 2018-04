Jubilerer med bok og bløtkake

Nærmere 40 personer hadde møtt opp da Inga lanserte den nye boka si. Avdelingsleder Kari-Elin Bolme Løfaldli ønsket Inga velkommen til museet. Kari-Elin hadde nok en finger med i spillet da Inga holdt sin første utstilling i Rindal i klasserom 10 på Rindal skole for 20 år siden.

Inga hadde annonsert et foredrag ledsaget av en del av bilder på skjerm. Foredraget hadde hun kalt ”En følelsesmessig reise gjennom sorgen, fortvilelsen og depresjonen - og kampen tilbake til livet.” Inga viste i kveld at hun ikke bare er en bildende kunstner, hun er også en kunstner med ord. Fordraget kan absolutt anbefales. Ærlig beskrev hun livet fra det ble et mareritt da tvillingsøstera Elin ble drept, tunge depresjoner og kampen tilbake til livet, der kunsten viste seg å være den beste terapi.

Det er dette boka ”Med palett og polkadotter” handler om, Ingas liv, Ingas kunst og hvordan kunsten hjalp henne gjennom depresjonen. Etter utstillinger har hun opplevd at folk har henvendt seg til henne med sine historier og fått tilbakemelding om at hennes kunst også har hjulpet dem til å bearbeide sine følelser. - Det føles meningsfullt, sier hun, - da føler jeg at jeg har et formål her i livet.

Inga er ærlig om diagnosen posttraumatisk stressyndrom, som enda etter 20 år preger henne i perioder, men det går bedre og hun velger å se lyst på livet, det preger kunsten hennes også. - Livet er et koldtbord, sier hun, - plukk det du vil ha.

Boka er i stort format og med mange og store bilder. Du får den om du stikker innom Inga på Dalalåven atelier eller på skimuseet. Henvender du deg på epost til art@ingadalsegg.com får du den også tilsendt.

Mange benyttet sjansen til å kjøpe både bok og andre Inga-artikler på skimuseet i ettermiddag, og museet serverte kaffe og bløtkake.



Bløtkake hører med når det jubileres

Salg og signering

Lydhørt publikum