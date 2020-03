Jordbruksproduksjonen må sikres

Statsråden har regelmessige Skype-møter med sentrale aktører i landbruket og Mattilsynet for å være oppdatert. Foreløpig er det ikke meldt om akutte problemer i næringen, men det er full beredskap i verdikjeden og alle følger opp rådene og påleggene som myndighetene har gitt.

– Matproduksjonen i Norge går som normalt, og det er nok mat. Jeg følger situasjonen tett, og med rapporteringen får vi oversikt over potensielle utfordringer som kan oppstå framover i tid. Det er viktig med tett dialog. Det gjør at vi raskt kan respondere med tiltak dersom det er behov for det, sier landbruks- og matminister Bollestad.

Setter i gang flere tiltak - se hele vedtaket hos Regjeringen.no

