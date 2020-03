Jo Sverre Sande: â€“ Det er helt surrealistisk

(Ingressfoto: Jo Sverre Sande. Foto: Privat)

De tre lokale kulturpersonlighetene trenger egentlig neppe noen videre presentasjon, men får det likevel:

Jo Sverre Sande har, under artistnavnet Jo Sverre, virkelig slått seg opp som artist de siste årene. Han er populær både som konsert- og radioartist, og har gjort seg bemerket som låtskriver – med tekster på rindalsdialekt.

Han er mannen bak radiohiter som «Ka om», «Luftslott», julesangen «Takka fer det oss ha fått» og journalistens personlige favoritt, «Ild & Anarki», og nylig slapp han singelen «Dø samtidig».

Dette er saken om Jo Sverre.

Brage Kristian Einum ble først kjent i surnadalsbandet Batteri.

Han har både under- og etter endt musikkutdanning i Kristiansund og Trondheim vært en ettertraktet frilansmusiker, og imponerer på tangenter uansett om han spiller i band, er repetitør eller kursholder. Einum har nylig vært på turné med The Travelin’ Strawberries, kjent fra «The Julekalender», og er med i band som blant annet The Sideways, Benedikt og Kakadu.

Trykk her for å lese saken om Brage.

Frank Spoon Botten er fulltidsansatt i DreamFarm Studios, og frontmann i hardrockbandet sPoonman. For under to uker siden holdt Botten, Ola Langli, Torbjørn Kvande og Jon Landsem en vellykket releasekonsert for albumet «The Adamant» i Storstuå i Surnadal kulturhus.

Trykk her for å lese saken om Frank.

Valsøyfjordingen er stort sett ansvarlig for lyd, lys eller begge deler på de fleste kulturarrangementer i Surnadal, og har til vanlig også en god del faste oppdrag i Rindal.

Felles for alle tre er at de har musikken, i en eller annen form, som levebrød - på fulltid.

Det gjeldende arrangementsforbudet, som alle tre for øvrig er helt enig i at trengs, setter dem i en bortimot håpløs situasjon.



– Ingen kunne forutsett dette

Jo Sverre beskriver hele situasjonen som helt surrealistisk.

– Ja, først og fremst er dette helt surrealistisk. Alt som var planlagt fram til juni ble kansellert i løpet av to døgn, alt røk, sier han, og ler litt.

Selv om intervjuet i disse koronatider foregår over telefon, synes vi at vi nesten kan høre at han rister på hodet samtidig.

– Det er håpløst å si hvilke konsekvenser og ringvirkninger dette får, for jeg tviler på at ting er i vanlig gjenge igjen om noen måneder, og senvirkninger av viruset vet man ingenting om, sier han, og fortsetter:

– Etter god dialog med arrangører, blir det meste utsatt i stedet for avlyst, heldigvis. Så planen er å gjennomføre de fleste oppdragene, men det går jo ikke an å si noe om når. Jeg føler at jeg har møtt stor sympati hos arrangørene, og tror de fleste forstår hvordan denne situasjonen slår ut for oss som driver med dette.

Det er nå tre år siden Jo Sverre begynte å satse på musikk på full tid, og han har vært bevisst på å legge seg opp en buffer med penger.

– Jeg har lagt av solide prosenter på all inntekt for å ha som buffer. Ikke med tanke på en pandemi, riktignok, mer med tanke på at det kan gå opp og ned i denne bransjen. Det gjør at man i skrale måneder ikke er tvunget til å finne seg noe annet å gjøre.

For Jo Sverres del handler dette også om trygghet og stabilitet for familien.

– Ja, med familie, og unge på vei, er det det eneste ansvarlige å gjøre, sier han.

Det betyr at han, selv om alle spillejobber ut mai er utsatt eller avlyst, ikke opplever noen økonomisk krise nå.

– Nei, det er ikke krise for min del når det gjelder betaling av huslån og så videre, jeg har inntrykk av at mange sitter mer i saksa enn meg, sier han, og legger til:

– Men samtidig: selv om vi driver med noe som endrer seg fort og er ganske skjørt, kunne ingen forutsett dette. Det vi opplever nå er et ekstremtilfelle.



Populær Støggukonsert

Jo Sverre holdt tirsdag Støggukonsert, direktesendt over Facebook fra sin egen stue, og i løpet av konserten var over 500 seere, som kunne bruke Vipps til å gi frivillig betaling, innom.

– Jeg har vurdert å kjøre Facebook-konserter i forbindelse med singelslipp før også, men det har aldri blitt noe av. Nå har jeg jo kjempegod tid til å fyre opp noe sånt, så det passer utmerket. Jeg tror folk har godt av en uformell time uten fokus på koronavirus, sier han.

29-åringen legger ikke skjul på at det er liveopptredene hans som vanligvis står for storparten av inntekta.

– Inntektsmessig blir det egentlig stopp på ubestemt tid. Jeg har vært heldig og blitt spilt en del på radio og lignende, men det blir det ikke nok penger til å leve av. Der er det livespilling som gjelder, sier han.

Sande forteller at han nå jobber mye kreativt med musikken sin, i tillegg til å følge opp ting man ellers ikke bruker mye tid på.

– Det gjelder både det musikalske og ting som omhandler enkeltmannsforetaket mitt. I en situasjon som denne får man god tid til å se om det er noe man skulle gjort, og rett og slett sjekke at alt er på stell.



– Tiltakene er nødvendige

Onsdag kom en pressemelding fra Kulturdepartementet, der de melder om en kompensasjonsordning for kultursektoren, med en ramme på rundt 300 millioner kroner.

Jo Sverre er også klar på at myndighetene må inn med støtte og løsninger for folk som jobber innen musikk og kultur.

– Det må komme på plass en form for dagpenger, for med enkeltmannsforetak er man ikke lønnsmottaker. Når arrangementene da uteblir, har man ikke hatt noen kompensasjonsordning. Man må rett og slett finne en løsning her.

Foreløpig sitter han stille i båten og følger med.

– Her er vi mange som – med rette – blir nektet å drive med det som er jobben vår, og da må det komme en eller annen form for kompensasjon til folk.

Artisten er klar på at han mener tiltakene og restriksjonene som nå er innført, er nødvendige.

– Ja, de er absolutt innført med rette, og det er det som gjør at situasjonen blir så surrealistisk – for tiltakene er i stor grad preventive. Man ser ikke omfanget rundt seg, og mye er tilsynelatende som normalt. Man bare merker at det blir folketomt. Jeg er kjempeglad for at det gjøres tiltak for at epidemien ikke skal slå ut alle samtidig, og da må vi være solidariske og ta dugnaden sammen, sier Jo Sverre.

Som gift med ei som jobber i helsesektoren, tenker han mer på dem enn på sin egen situasjon, forteller han. Han retter også varme tanker til frilansmusikere.

– Frilansere som er med andre artister står mitt hjerte aller nærmest i denne situasjonen. De bidrar med sin kompetanse, uten å nødvendigvis ha prosjekt selv, på samme måte som soloartister, sier Jo Sverre, og legger til:

– De i bandet mitt har stort sett annet arbeid, men i andre band er det frilansere jeg vet står på bar bakke nå.

Sande trekker også frem alle som jobber med lyd og lys.

– Dette er folk som lever av å samle store folkemengder, og som ofte har mange å permittere. Her kan det jo til og med være et spørsmål om folk fortsatt har en bedrift å komme tilbake til når alt dette er over, sier han, og legger til:

– Jeg som bare har meg selv å tenke på, skal alltids klare meg. Vi får alle bare stå på og satse på at tiltakene som nå er satt i verk, gjør at omfanget blir mindre enn det kunne blitt.