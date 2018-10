Jo Sverre i storform

Jo Sverre synger pop på rindaling, og ga ut sitt første album, "E", i november i fjor. Karrieren har skutt fart det siste året, og flere av låtene hans blir spilt jevnlig på norsk radio, deriblant "Ostoppele", "Ka om", "Det begynna no" og "Takka Fer Det Oss Ha Fått". Sistnevnte ble lansert som julesang i desember 2015, hvor Jo Sverre synger duett sammen med Sigrid Vetleseter Bøe. Låten har over 144 000 avspillinger på Spotify, og musikkvideoen er sett over 25 000 ganger på Youtube. For første gang ble duetten fremført live fredag kveld, til stor glede for et entusiastisk publikum.

- Jeg setter stor pris på at Sigrid tok seg tid til å komme hit i kveld. Denne låten var på mange måter det som startet det hele for meg, og er helt klart min største hit, sier Sande.

Vi blir ikke overrasket om sangen også i år blir spilt en rekke ganger på radio frem mot jul, for låten er tvers gjennom stemningsfull og nydelig vakker!

Melodier som klistrer seg fast på hjernen

Et kjennetegn på en hit er at melodien setter seg på hjernen, og det er nettopp det låtene til Jo Sverre gjør. Det er ikke mulig å få de ut av hodet. Rindalingen har klart å lage fengende norske poplåter som publikum tar i mot med åpne armer.

I underkant av 200 valgte å bruke fredagskvelden på Jo Sverre, og de fremmøtte fikk virkelig valuta for pengene. Sammen med sitt solide band sørget de for å skape en flott musikalsk opplevelse. Bandet består av Olav Nergård Tørset (slagverk), Sondre Skogseth (bass), Lars Tsujimoto Frengstad (tangenter) og Bendik Brevik (gitar). Det er verdt å nevne at Tørset er fra Rindal og Skogseth fra Surnadal.

Gjennom oppveksten har Jo Sverre tilbrakt mange timer i Storstuå på Surnadal kulturhus som elev på kulturskolen. Fredag kveld eide han scenen, og tok publikum med storm.

- Dette har jeg gledet meg til lenge. Jeg har så mange gode minner fra dette stedet, og det føles virkelig som å være hjemme. Dere er det klart beste publikummet vi har hatt på turneen så langt. Hit vil jeg tilbake, sier Jo Sverre som fikk fortjent stående applaus og trampeklapp etter vel gjennomført konsert på det som trygt kan kalles for hjemmebane.

Etter konserten signerte Jo Sverre albumet sitt i foajeen. 8 år gamle Elise Bakken fra Rindal er stor fan, og hadde gledet seg veldig til konserten.

- Aller best liker jeg låten " Æn sjans, ett liv", sier Bakken som fikk med seg et signert eksemplar hjem til Rindal.



Elise Bakken fikk møte sitt idol og sambygding Jo Sverre Sande