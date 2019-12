Jetset-jenta som har slått seg til ro i Surnadal

Det var ikke en selvfølge at det skulle bli slik. For ganske nøyaktig ett år siden gråt hun sine modige tårer i fortvilelse flere ganger daglig. Samboeren Lars Ove Løseth hadde gitt henne beskjed om at han måtte flytte fra Oslo til Surnadal. Som administrerende direktør i LL Drift var det viktig for han å bo i hjembygda hvor firmaets hovedkontor holder til.

Flytte til Surnadal? I Sara Nicoles øyne fremstod dette som det ultimate mareritt. Hun har vært på besøk hos svigerforeldrene Lars og Birgit Løseth flere ganger, men etter en ukes tid lengtet hun tilbake til bylarmen i hovedstaden. En uke i Surnadal var som oftest mer enn nok.

Ett år er gått siden flyttelasset kom fra Oslo til Skei i Surnadal sentrum. Trollheimsporten treffer Sara Nicole i lokalene til Alti forvaltning noen dager før jul. Tårene er for lengst tørket, og hun fremstår som blid og fornøyd. Er jetset-jenta i ferd med å bli ei bygdejente?

La oss starte fra begynnelsen.

Sara Nicole ble født i Teheran i Iran i september 1992, og er oppvokst i Tyrkia. Sammen med sin mor flyttet hun til Notodden i 2000. En stund senere flyttet de videre til Oslo, hvor de slo seg til ro. Som 13-åring startet hun så smått som modell, noe som raskt ble en stor del av livet hennes.

- Jeg jobbet omtrent hver eneste dag etter skolen når jeg var elev på videregående, og hadde mange modelloppdrag, sier hun.

Som 20-åring gikk hun helt til topps i skjønnhetskonkurransen Miss Norway, og representerte Norge i den internasjonale finalen i Las Vegas i 2012. Der endte hun som nummer 20 av 88 deltakere.

- Etter deltakelsen i Miss Universe eksploderte modellkarrieren, og det ble oppdrag over hele verden. Både som modell og Catwalk-coach. Jeg reiste utrolig mye i denne tiden, og hadde ei fantastisk reise, sier Andersen.

Gjennom Miss Universe fikk hun også møte nåværende president i USA, Donald Trump, som på denne tiden var eier av Miss Universe-organisasjonen.

- Han er en mann med mye kunnskap, så det gjelder å spisse ørene når han snakker. Jeg hadde utelukkende positive opplevelser i møte med en av verdens mektigste forretningsmann, og fikk mange gode tips og råd sier hun.

Sjarmert i senk av en "slask" fra Surnadal

I 2015 ble hun via felles bekjente presentert for surnadalingen Lars Ove Løseth.

- Etter mye mas fra vennene mine gikk jeg med på å møte Lars Ove på restauranten Mona Lisa i Oslo. Jeg visste ingenting om Lars Ove fra før - kun hva han het. Jeg glemmer aldri det første møtet. Han kom slentrende inn med utslitt olabukse, halvlangt hår og en grusomt brun skinnjakke. En skikkelig «slask», og jeg tenkte at han så absolutt ikke var min type, smiler hun.

Hva falt du for hos Lars Ove?

- Først og fremst de kjappe og gode replikkene hans. Han var annerledes, spennende og morsom. I tillegg så hadde han en dialekt som var veldig spesiell. Jeg husker jeg spurte om hvor han kom fra. Jeg hadde aldri hørt om Surnadal, og tror faktisk jeg spurte om det var i Norge, ler hun.

Sara Nicole og Lars Ove ble raskt et par, og på dette tidspunktet gikk Sara Nicole med planer om å starte egen klesforretning i Oslo.

Så tok livet en uventet vending. Sara Nicole ble gravid, og et tungt svangerskap gjorde at alle andre planer ble lagt på is.

- Svangerskapet var en veldig tung periode for meg. Det var tungt fysisk, men den største utfordringen var det psykiske. Jeg var ikke mentalt klar for forandringene et svangerskap gjorde med kroppen. Helt siden jeg var ungdom har kroppen vært mitt arbeidsverktøy. Nå ble jeg plutselig uaktuell og uinteressant for modellbyråene, og jeg gikk fra være 43 kilo til nesten 80 kilo på 9 måneder. Det taklet jeg ikke noe særlig, sier hun.

I juli 2016 ble lille Nila Ciel født, og verden ble på nytt snudd på hodet. Men starten på den nye tilværelsen som mamma ble ikke helt som forventet for Sara Nicole.

- Jeg var selvsagt utrolig glad for å ha fått verdens vakreste jente, men den umiddelbare lykkefølelsen som nybakte mødre snakker om lot vente på seg. Når jeg ser tilbake på denne perioden, så tror jeg nok vi snakker om en fødselsdepresjon som jeg skjulte godt for omgivelsene. Først etter rundt tre måneder fant jeg roen, og klarte å kose meg i rollen som mor. Det å bli mamma har gitt meg så mye mer enn jeg hadde sett for meg. Jeg tror det er viktig at man ikke legger skjul på disse forandringene og følelsene. Fo å kunne bearbeide det, er det helt vesentlig å kunne snakke med noen. Jeg hadde mamma somterapeut denne tiden, og hun stilte opp for oss døgnet rundt, sier hun.



Lars Ove og Sara Nicole. Foto: Privat

Fra jetset-liv til ensomhet

Brikkene falt etter hvert på plass for den lille familien, og livet gikk sin gang i Oslo. Nila Ciel startet etter hvert i barnehage, og Sara Nicole fikk jobb som konseptutvikler i firmaet til sin svigerfar, Lars Løseth.

- Jeg trodde at det var slik livet ville være for oss i mange år fremover, men det ble det altså så definitivt ikke, sier hun med et smil om munnen.

En kveld i 2018 kom nemlig samboeren Lars Ove hjem fra jobb, og med setningen «Sara, vi må snakke sammen», skjønte hun fort at det ikke var gode nyheter.

- Jeg har snakket med pappa, og vi ser at det er nødvendig at jeg flytter til Surnadal, var Lars Oves klare budskap.

Det falt ikke i god jord hos Sara Nicole.

- Der og da opplevde jeg det som det ultimate marerittet. Flytte til lille Surnadal? Flytte bort fra storbylivet i Oslo? Det var helt utenkelig for meg.

Lars Ove foreslo en løsning hvor Nila Ciel og Sara Nicole kunne fortsette å bo i Oslo, mens han kunne komme hjem så ofte han kunne.

- Det var helt uaktuelt for meg. Nila Ciel og jeg trenger Lars Ove, og Lars Ove trenger oss. Vi er en familie, og vi skal holde sammen. Dermed ble det bestemt at vi skulle flytte til Nordmøre, sier hun.

Det ble noen tøffe uker før flyttelasset satte kursen nordover mot Surnadal.

- De siste tre ukene før vi flyttet gråt jeg hver eneste dag både til og fra jobb. Det var trist å reise fra jobben, vennene og nettverket mitt. I tillegg kjente jeg på redselen for å gå glipp av noe, og ikke minst var jeg redd for å flytte bort fra mammaen min som også er min beste venninne.

De første ukene bodde Sara Nicole og Nila Ciel hjemme hos Lars og Birgit på Setergarden i påvente av at leiligheten på Skei skulle bli ferdig.

- Lars Ove var mye borte disse ukene, og selv om jeg har verdens beste svigerforeldre, kjente jeg meg ensom. Jeg gikk fra å ha et stort nettverk med mange venner, til å ha ingen rundt meg. Absolutt ingen venner. De første dagene i den nye leiligheten tilbrakte Nila og jeg alene, og når hun har lagt seg strigråt jeg. Jeg møtte veggen med et brak, og det var vondt, sier hun.

- De beste folka bor i Surnadal

Sakte, men sikkert begynte det å bli bedre for Sara Nicole. Etter noen måneder i Surnadal var hun i ferd med å bli glad i bygda.

- Gradvis tilpasset jeg meg bygdekulturen, og begynte å kjenne på at jeg trivdes. Nila Ciel stortrivdes i barnehagen fra første stund, og har blitt så godt tatt imot av både voksne og barn. Det gjorde at jeg også kunne slappe av. Folkene i Surnadal er utrolig hyggelige, og jeg har følt meg inkludert. De er åpne og hjelpsomme. Det er så godt å faktisk kjenne naboen sin. Det er en veldig stor kontrast til livet i hovedstaden. Det er ikke en selvfølge at det har blitt slik, for jeg er fullstendig klar over at jeg er annerledes enn mange andre, smiler 27-åringen.

Jetset-jenta som alltid har bodd i en storby måtte legge om livsstilen på flere måter etter at hun flyttet på landsbygda.

- Det er veldig stille i Surnadal, så jeg måtte finne måter å aktivisere meg selv og Nila på. I Oslo var det alltid noe å være med på, og alt var rett utenfor døren. Det var uvant. Så var det dette med matlaging, da. Jeg er ikke særlig flink på kjøkkenet, og vi var faste kunder av matkasse da vi bodde i Oslo. Nå er matkassen byttet ut med heftig «googling» etter oppskrifter. Tine.no har blitt min beste venn, ler hun.

Sara Nicole trekker frem flere viktige støttespillere, som alle var til stor hjelp når livet ikke var så enkelt.

- Mamma er min viktigste støttespiller, og hun heiet og motiverte meg når jeg trengte det som mest. Svigermor Birgit har vært, og er fortsatt, svært viktig for meg. Jeg vet ikke hvordan vi skulle klart dette uten henne. Svigerfar Lars kom inn i livet mitt som pappaen jeg aldri har hatt. Han er en klok mann som har hjulpet meg på mange måter. I mai fikk jeg også min første surnadalsvenninne. Kari Evensen og jeg fant tonen fra første stund, og har mye til felles. Vi har døtre som er like gamle, og som også har blitt gode venninner. Jeg er heldig som har så mange fine folk rundt meg, sier hun.



Kari Evensen har blitt en viktig person for Sara Nicole. Foto: Privat

Julefeiring i Spania

Familien Løseth gjentar suksessen fra i fjor, og skal feire jul i feriehuset på den spanske solkysten.

- Vi skal være i Spania i tre uker sammen med Birgit og Lars, og det gleder jeg meg veldig til. 2019 har vært et svært hektisk år, og vi har ikke hatt ferie sammen. Jul for meg er familietid. Det å være sammen er viktigere enn noe annet, sier Sara Nicole.

Har du noe mål for det kommende året?

- Først og fremst ønsker jeg å bli bedre i jobben min, og ta nye utfordringer. På det private plan ønsker jeg mer kjærestetid med Lars Ove. Vi er ikke så flinke til å sette av tid til det, sier hun.

Etter ett år i Surnadal er Sara Nicole i ferd med å bli surnadaling. Selv om hun en gang i måneden tar med seg jobben til Oslo for å få litt nødvendig byluft, vender hun alltid tilbake til Surnadal – uten at det føles vondt.

- Nå har jeg det bra. Jeg liker Surnadal. Jeg liker menneskene, og ser for meg en fremtid her. Surnadal er en vakker plass – spesielt om sommeren. Jeg er ikke et vintermenneske, og synes det er alt for mye snø her. Det er ikke ankelsokkene mine så glad i, ler den ferske surnadalingen.



Nila Ciel venter i spenning ved juletreet i Spania. Foto: Privat