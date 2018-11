Jernvaren i nye lokaler

Bildet over: F.v. Oddbjørn Grytbakk, Jostein Dønnem og Gunn Marit Løfald.

Grytbakk sier at de ikke fikk en frist å følge på samme måte som Coop Extra, men at de var ferdig omtrent til samme tid. Likevel har det vært en del småting som ikke har vært på plass, men nå begynner det å bli. Jernvareavdelingen har fått flere varer enn de først var forespeilet, noe Grytbakk er glad for. Her finner man alt fra byggevarer, maling, garn, leker, fuglemat, og mye mer. Ovner har de ikke på lager lenger, men bestiller gjerne hvis noen ønsker det. De kan også bestille andre varer som ikke fins i butikken. - Det er bare å spørre, smiler Grytbakk.

Maling er storselgeren, og en forbedring etter flyttingen er den nye fargebaren som på elegant vis viser frem mange av fargene man kan velge mellom. Garn går det også mye av, og butikken har nå fått større utvalg enn tidligere.

Arealet til Sport1, jernvaren og Coop Elektro har blitt utvidet ved at kasseområdet er flyttet nærmere inngangen til Coop Extra, og verkstedet som lå bak kassen er revet. Inngangen nærmest banken blir nå brukt kun til nødutgang, og man fikk frigjort litt plass ved å fjerne det som fungerte som vindfang der tidligere. Grytbakk tror alle de tre avdelingene drar nytte av hverandre etter at de ble sammenslått. Gjennomstrømningen av kunder er god, sier han og påpeker at jernvaren tar inn varer som Coop Extra ikke har. Da skal det være mulig å finne det meste man trenger.

Utvalget til Coop Elektro er stort sett det samme, forteller Jostein Dønnem. Det eneste de ikke har lenger er lyspærer og batteri, for det er flyttet inn på Coop Extra. Hos Jostein finner man alt fra hvitevarer, radio, TV, data, mobil og diverse småelektriske varer.



Mye å velge mellom i den nye fargebaren!