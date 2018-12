Jakter sine første poeng

For første gang på mange, mange år kommer Sunndal på besøk til Surnadal idrettshall for å spille seriekamp på seniornivå. Sunndal er et nyoppstartet, ungt lag som har overrasket positivt så langt i sesongen. De spilte uavgjort mot Rindal i første serierunde, og vant med sju mål over Sokna. Sunndal ligger på 6. plass på tabellen med tre poeng.

Surnadal 2 har bare spilt to kamper så langt, hvor begge har endt med tap.

Kampen spilles klokken 18.15 i Surnadal idrettshall torsdag kveld.

