Surnadal/Søya/Todalen viste gode takter i sin første kamp i 2. divisjon, til tross for at det ble et knepent tap 2 - 1 for KIL/Hemne. Nardo fikk en tøff start på sesongen med tap 7 - 0 mot FK Fortuna.

Kampstart kl 13.00 på Nissekollen kunstgras.

Se tabellen her

Arkivfoto