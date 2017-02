Ja til ny barneskole på Øye - nei til rasering av ungdomsskolen

Øye barneskole trenger nytt skolebygg, men det som formannskapet gikk inn for og som kommunens politikere skal stemme over, er en helt ny skolestruktur. «Nye Øye» er en 1- 10 skole, der barne – og ungdomsskolen skal slåes sammen, en endring vi stiller spørsmål ved.

Vi på ungdomsskolen har deltatt aktivt i høringsrundene og uttalt oss både muntlig og skriftlig, men har inntrykk av at vår stemme ikke har nådd ut til verken politikere eller andre sambygdinger.

Helt i starten av denne prosessen forelå det flere forslag, men de ble forkastet og antatt for kostbare. Men det er vanskelig å forstå at ikke 1.- 5. trinn fortsatt kan ha tilhold i 97- bygget, og at gult og blått bygg ikke kan rives og erstattes, under prislappen på 160 millioner! Målet er tydeligvis at alle kommunens elever skal samles på Øye skoleområde til slutt.

Hovedargumentene i denne debatten har vært økonomi og nedgang av elevtall. Derfor måtte vi gå for alternativ D1; en sammenbygd 1- 10 skole, hvis ikke ble det ingen ny barneskole på Øye. Så alle høringsrunder, med og uten arkitekt, har gått med på å utbedre tegninger på en skolestruktur vi i utgangspunktet slett ikke vil ha. For vi mener det fortsatt bør være et tydelig skille mellom barneskoleelever og ungdomsskoleelever.

Det som formannskapet vedtok, betyr i realiteten at det skal bygges ny barneskole for 1.- 4. trinn, fordi 5. – 7. trinn skal inn i 1. etasje på nåværende ungdomsskole. 8.- 10. trinn vil altså med «Nye Øye» miste en hel etasje, og vil dermed få tilhold i 2. etasje over 5.- 7. trinn. Der blir det alt for trangt om plassen for ca. 200 elever, samt arbeidsrom for alt pedagogisk personale.

I tillegg må vi dele på alle spesialrom, som til en hver tid er i bruk, med barneskoleelevene på 5.- 7. trinn. Kantina, skolekjøkkenet, biblioteket, musikkrommet, kunst og handverksavdeling, kroppsøvingssal og lagerrom, må deles. Det vil føre til at prosjekt, temaundervisning, praktisk- estetiske fag, valgfag, arbeidslivsfag, Storprosjekt, bedriftsbesøk, Innovasjonscamp, MOT og mye annet som vi fyller skoledagene med, blir langt vanskeligere å organisere. Vi har en helt annen fagplan og dagsrytme enn en barneskole og må med ny struktur avvikle tentamener, fagdager og eksamener på en etasje.

I de nye planene ligger også en vesentlig forandring av ungdomsskolen, både på interiør og eksteriør. En byggeprosess som nok en gang vil kreve store endringer av en knapt 10 år gammel ungdomsskole som i 2006 var bygd for framtida, og som vi er svært godt fornøgd med.

I dagens ungdomsskole har elevene rom til modning, utfoldelse, læring og kreativitet. Vi ser tydelige fordeler med separate innganger og baser for hvert trinn, noe som skaper god trivsel innenfor et trygt læringsmiljø. Vi har en skole der alle starter samtidig, uavhengig av hvor i kommunen de bor, en overgang vi vet de har behov for, der de får starte med blanke ark. Vi ser heller ikke en sammenheng mellom kommunens visjon om bolyst og tilflytning til alle bygdene og endring i skolestruktur.

Vi forstår behovet for renovering eller et nybygg for Øye barneskole, men ikke at det skal gå på bekostning av kommunens ungdomsskole. Vi oppfordrer politikere å komme hit i skoletida, for å se hvordan skolehverdagen vår er, for det er dere som skal avgjøre ungdomsskolens framtid.

Med hilsen, pedagogisk personale ved SUS.