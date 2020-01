iTrollheimen og Friluftsrådet med ny vintercamp

Vi vil ha base på Trollhøtta og Trollavvoen i Helgetunmarka der vi blant annet skal ha:



Isfiskekonkurranse

Trugechallenge

Skitur og skilek

Lære om bekledning og overlevelse om vinteren

Orientering om vinteren

Snøbading

Overnatte ute (hvis forhold)

Konkurranser og mye mer.



Hundekjøring med Trollheimen Husky i år også, dette var superpopulært i fjor!



Ønsker du og/eller dine å være med kan du melde deg på innen torsdag 13. februar på https://itrollheimen.no/pakketurer/vinter/



Begrenset antall plasser. Pris 1.850,-. Tilbudet skal være tilgjengelig for alle, og det er derfor mulig å søke om redusert deltakeravgift. Ta kontakt for mer informasjon. Det må være minimum syv påmeldte for gjennomføring med deltakeravgift per deltager. Mer utfyllende informasjon og pakkeliste ved påmelding.



Foto: Arkivbilde.



Foto: Arkivbilde.

Link med flere bilder fra fjorårets vintercamp.